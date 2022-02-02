Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu... PKK'lı teröristlerin inleri başlarına yıkıldı

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kış Kartalı Harekatı ile teröristlerin bir kez daha Türk Silahlı Kuvvetleri'nin nefesini enselerinde hissettiğini belirtti.
Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'na gelişinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz tarafından karşılandı.
Beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Harekat Merkezi'ne inen Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral İsmail Güneykaya'dan harekata ilişkin brifing aldı.
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