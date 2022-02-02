Terörist sevgilisi ile fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel'e iki ayrı fezleke daha düzenlendi

Adıyaman'da 2017'de öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora ile samimi fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında geçtiğimiz haftalarda 'terör örgütü üyeliği' ve 'terörün finansmanı' suçlarından fezleke hazırlanıp TBMM'ye gönderilmişti. Güzel hakkında iki yeni fezleke daha hazırlandığı ortaya çıktı. 'Terör örgütü üyesi olmak' suçundan 14 yıl 3 ay, 'Örgüt propagandası yapmak' suçundan ise iki kez 4'er yıl olmak üzere toplam 21 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırılan ve yakalama kararı çıkarılan HDP Hakkâri Milletvekili Leyla Güven'i evinde saklayan Güzel hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Büro tarafından 'suçluyu kayırma' suçunu işlediği gerekçesiyle dokunulmazlığının düşürülmesi talebiyle yeni bir fezleke hazırlandı.
PKK PROPAGANDASI
Sabah'ta yer alan habere göre, Güzel'in ayrıca, 21 Ağustos 2020'de Diyarbakır'da PKK'nın kadın yapılanması olan TJA (Özgür Kadın Hareketi) organizesinde basın toplantısı düzenleyerek, '4 parça Kürdistan' söylemini dile getirdiği ve PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven konuşmalar yaptığı belirlendi. Güzel hakkında söz konusu toplantıya ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılarak fezleke hazırlanmak üzere dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.