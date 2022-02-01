Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor...

Milli Savunma Bakanlığı, PKK'ya "Kış Kartalı Hava Harekâtı" düzenlendiğini duyurdu.
Derik, Sincar ve Karacak bölgelerinde icra edilen ve teröristlerin inlerini yerle bir eden operasyona ilişkin Bakanlıktan açıklama geldi.
"MEŞRU MÜDAFAA HAKLARIMIZ DOĞRULTUSUNDA"
Açıklamada, "PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak ve Suriye Kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak ve Suriye Kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı Kış Kartalı Hava Harekâtı icra edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
YERLİ VE MİLLİ MÜHİMMAT KULLANILDI
Kış Kartalı Harekâtı'nda; ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargâh ve eğitim kampları hedef alındı.
Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan harekât sonrası tüm uçaklar emniyetle üslerine döndü.