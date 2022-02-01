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    • 02.02.2022 01:53
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    Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor...

    Milli Savunma Bakanlığı, Derik, Sincar ve Karacak bölgelerinde PKK'ya “Kış Kartalı Hava Harekâtı” düzenlendiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor" ifadelerine yer verildi. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan da MSB'nin duyurusunu Twitter hesabından paylaştı.

    Teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor!

    Milli Savunma Bakanlığı, PKK'ya "Kış Kartalı Hava Harekâtı" düzenlendiğini duyurdu.



    Derik, Sincar ve Karacak bölgelerinde icra edilen ve teröristlerin inlerini yerle bir eden operasyona ilişkin Bakanlıktan açıklama geldi.



    "MEŞRU MÜDAFAA HAKLARIMIZ DOĞRULTUSUNDA"
    Açıklamada, "PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak ve Suriye Kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak ve Suriye Kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı Kış Kartalı Hava Harekâtı icra edilmiştir" ifadelerine yer verildi.




    YERLİ VE MİLLİ MÜHİMMAT KULLANILDI
    Kış Kartalı Harekâtı'nda; ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargâh ve eğitim kampları hedef alındı.

    Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan harekât sonrası tüm uçaklar emniyetle üslerine döndü.



        İşte konuya ilişkin MSB tarafından yapılan açıklamadan öne çıkanlar;

        Derik, Sincar ve Karacak bölgelerinde icra edilen ve teröristlerin inlerini yerle bir eden "Kış Kartalı Hava Harekâtı" ile ilgili açıklama internet sayfamızda yayımlanmıştır.

        PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak ve Suriye Kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak ve Suriye Kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı Kış Kartalı Hava Harekâtı icra edilmiştir.



        İcra edilen Kış Kartalı Harekâtı'nda; ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargâh ve eğitim kampları hedef alınmıştır. Harekâtın planlama ve icrasında, sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilmiştir.

        Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan harekât sonrası tüm uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüştür.

        Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir.



        BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU
        Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Milli Savunma Bakanlığı'nın Derik, Sincar ve Karacak bölgelerinde PKK'ya düzenlediği "Kış Kartalı Hava Harekâtı"nı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden duyurdu.

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