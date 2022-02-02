Kandil'in gelini HDP'li Semra Güzel'in TBMM'deki danışmanı terörist sevgilisi Volkan Bora'nın kuzeni çıktı!





YAZILI VE SÖZLÜ SAVUNMA YAPMADI!

Hazırlık Komisyonu, Semra Güzel'e, yazılı savunma için 28 Ocak, sözlü savunma için de 31 Ocak'a kadar süre verdi. Ancak kendisine tanınan süre içerisinde yazılı savunmasını sunmayan HDP'li vekil, sözlü savunmaya da gelmedi.