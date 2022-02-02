Kandil'in gelini HDP'li Semra Güzel'in TBMM'deki danışmanı terörist sevgilisi Volkan Bora'nın kuzeni çıktı!

PKK'lı terörist Volkan Bora ile sevgili olduğu ortaya çıkan HDP Diyarbakır vekili Semra Güzel hakkındaki iki fezlekeyi görüşmek üzere Meclis Hazırlık Komisyonu, geçen gün ikinci kez toplandı.
YAZILI VE SÖZLÜ SAVUNMA YAPMADI!
Hazırlık Komisyonu, Semra Güzel'e, yazılı savunma için 28 Ocak, sözlü savunma için de 31 Ocak'a kadar süre verdi. Ancak kendisine tanınan süre içerisinde yazılı savunmasını sunmayan HDP'li vekil, sözlü savunmaya da gelmedi.
TERÖRİSTİN KUZENİ DANIŞMANIYMIŞ
Olayın ortaya çıkmasının ardından ortalarda gözükmeyen Semra Güzel ile ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı.
Güzel'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) danışmanlığını yapan Kenan Canpolat'ın, terörist Volkan Bora'nın kuzeni olduğu öğrenildi.