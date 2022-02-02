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    • Güncel
    • 02.02.2022 20:22
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    • 02.02.2022 20:22
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    Kandil'in gelini HDP'li Semra Güzel'in TBMM'deki danışmanı terörist sevgilisi Volkan Bora'nın kuzeni çıktı!

    Kandil'in gelini, PKK'lı Volkan Bora'nın sevgilisi HDP vekili Semra Güzel ile ilgili çarpıcı bir detay daha ortaya çıktı. Güzel'in TBMM'de danışmanlığını yapan Kenan Canpolat'ın, terörist Volkan Bora'nın kuzeni olduğu ve söz konusu fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından Almanya'ya kaçtığı öğrenildi.

    Danışmanı terörist sevgilisinin kuzeni çıktı!

    PKK'lı terörist Volkan Bora ile sevgili olduğu ortaya çıkan HDP Diyarbakır vekili Semra Güzel hakkındaki iki fezlekeyi görüşmek üzere Meclis Hazırlık Komisyonu, geçen gün ikinci kez toplandı.



    YAZILI VE SÖZLÜ SAVUNMA YAPMADI!
    Hazırlık Komisyonu, Semra Güzel'e, yazılı savunma için 28 Ocak, sözlü savunma için de 31 Ocak'a kadar süre verdi. Ancak kendisine tanınan süre içerisinde yazılı savunmasını sunmayan HDP'li vekil, sözlü savunmaya da gelmedi.



    TERÖRİSTİN KUZENİ DANIŞMANIYMIŞ
    Olayın ortaya çıkmasının ardından ortalarda gözükmeyen Semra Güzel ile ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı.

    Güzel'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) danışmanlığını yapan Kenan Canpolat'ın, terörist Volkan Bora'nın kuzeni olduğu öğrenildi.


        HDP'li Semra Güzel

        2015'TE HABUR'DAN ÇIKTI SONRA TEKRAR TÜRKİYE'YE GİRDİ
        SuperHaber yazarı Ceyhun Bozkurt'un edindiği bilgilere göre Canpolat'ın, 2015 yılında Habur'dan çıkış yaparak Irak'ın kuzeyine gittiği, sonra da Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi.


        HDP'li Semra Güzel

        OLAYLARIN ARDINDAN ALMANYA'YA KAÇTI
        Bozkurt, HDP'li Güzel'in makam şoförlüğünü de yapan Canpolat'ın, bu olayların ardından Almanya'ya kaçtığını ifade etti.
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        Haberler Güncel Kandil'in gelini HDP'li Semra Güzel'in TBMM'deki danışmanı terörist sevgilisi Volkan Bora'nın kuzeni çıktı!
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