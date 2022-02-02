Bilim Kurulu sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yazılı açıklama: Antiviral ilacın kullanımı haftaya başlıyor

HASTANE VE YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANLARI

2. Güçlü sağlık altyapımızın sınırsız bir kapasite olmadığını daha önce de ifade etmiştik. Geldiğimiz noktada hastane doluluk oranlarımız bazı illerimizde zorlayıcı seviyelere ulaşsa da ülke genelinde servis yatakları doluluk oranı %57,8, yoğun bakım yatak doluluk oranı %68,7 ve solunum cihazı doluluk oranı %31'dir. Mevcut seyrin hastane kapasitemizi zorlamayacağı öngörümüz devam etmektedir.

ANTİVİRAL İLACIN KULLANIMI HAFTAYA BAŞLIYOR

3. Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımı gelecek hafta itibariyle başlayacaktır. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızda ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızda erken dönemde Molnupiravir ilacının kullanımı temin edilecektir.