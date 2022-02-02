Bilim Kurulu sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yazılı açıklama: Antiviral ilacın kullanımı haftaya başlıyor

Türkiye'de günlük Kovid-19 vaka sayısı, salgının başından beri ilk kez 100 binin üstüne çıktı. Bu doğrultuda Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı.
Bakan Koca, toplantının ardından yazılı açıklama yaptı.
Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:
Bilim Kurulumuz salgının seyri, hastane kapasitelerinin etkin kullanımı, yatak doluluk oranları, yeni tedavi seçenekleri ve yerli aşımız Turkovac gündemi ile toplandı.
Toplantımızda ele alınan konular aşağıda sıralanmıştır:
ARTAN VAKALAR OMICRON KAYNAKLI
1. Artan vakaların Omicron varyantı kaynaklı olduğu teyit edilmiştir. Ülkemizdeki hemen hemen tüm vakaların Omicron kaynaklı olduğu yapılan örnekleme gen sekanslaması ile belirlenmiştir. Omicron varyantının ilk ve en hızlı yayıldığı ilimiz İstanbul olmuştu. İstanbul'da günlük vaka sayıları 40 bine ulaşmışken son iki haftada 20 binin altına inmiş durumdadır. Omicron varyantının ilk yaygınlaştığı şehirlerimizden biri de Eskişehir olmuştu. Eskişehir'de vaka sayıları son iki haftada 3'te 1 oranında azalmıştır. Diğer illerimizde şu an vaka sayılarında artış olsa da yakın gelecekte benzer düşüşler görülebilecektir.