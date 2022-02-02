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    • Güncel
    • 02.02.2022 19:36
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    • 02.02.2022 19:56
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    Bilim Kurulu sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yazılı açıklama: Antiviral ilacın kullanımı haftaya başlıyor

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yayımladı. Bilim Kurulunun salgının seyri, hastane kapasitelerinin etkin kullanımı, yatak doluluk oranları, yeni tedavi seçenekleri ve yerli aşımız Turkovac gündemi ile toplandığını bildiren Bakan Koca, koronavirüs tedavisinde molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımının gelecek hafta itibarıyla başlayacağını duyurdu.

    Koronavirüs tedavisinde yeni dönem!

    Türkiye'de günlük Kovid-19 vaka sayısı, salgının başından beri ilk kez 100 binin üstüne çıktı. Bu doğrultuda Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı.

    Bakan Koca, toplantının ardından yazılı açıklama yaptı.

    Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

    Bilim Kurulumuz salgının seyri, hastane kapasitelerinin etkin kullanımı, yatak doluluk oranları, yeni tedavi seçenekleri ve yerli aşımız Turkovac gündemi ile toplandı.



    Toplantımızda ele alınan konular aşağıda sıralanmıştır:

    ARTAN VAKALAR OMICRON KAYNAKLI
    1. Artan vakaların Omicron varyantı kaynaklı olduğu teyit edilmiştir. Ülkemizdeki hemen hemen tüm vakaların Omicron kaynaklı olduğu yapılan örnekleme gen sekanslaması ile belirlenmiştir. Omicron varyantının ilk ve en hızlı yayıldığı ilimiz İstanbul olmuştu. İstanbul'da günlük vaka sayıları 40 bine ulaşmışken son iki haftada 20 binin altına inmiş durumdadır. Omicron varyantının ilk yaygınlaştığı şehirlerimizden biri de Eskişehir olmuştu. Eskişehir'de vaka sayıları son iki haftada 3'te 1 oranında azalmıştır. Diğer illerimizde şu an vaka sayılarında artış olsa da yakın gelecekte benzer düşüşler görülebilecektir.

        HASTANE VE YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANLARI
        2. Güçlü sağlık altyapımızın sınırsız bir kapasite olmadığını daha önce de ifade etmiştik. Geldiğimiz noktada hastane doluluk oranlarımız bazı illerimizde zorlayıcı seviyelere ulaşsa da ülke genelinde servis yatakları doluluk oranı %57,8, yoğun bakım yatak doluluk oranı %68,7 ve solunum cihazı doluluk oranı %31'dir. Mevcut seyrin hastane kapasitemizi zorlamayacağı öngörümüz devam etmektedir.

        ANTİVİRAL İLACIN KULLANIMI HAFTAYA BAŞLIYOR
        3. Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımı gelecek hafta itibariyle başlayacaktır. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızda ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızda erken dönemde Molnupiravir ilacının kullanımı temin edilecektir.



        "KENDİ AŞIMIZ KENDİ GÜCÜMÜZ"
        4. Yerli aşımız Turkovac'ın yeni serilerinin sevkiyatı şehir hastanelerimize başlamıştır. Yerli aşımızın yan etki değerlendirmesi yakından izlenmektedir. Bugüne kadar rapor edilmiş ağır bir yan etkisi olmamıştır. Yerli aşımızın etkili ve güvenli olduğu bilimsel olarak ortaya konmuştur. Her bir vatandaşımız tereddüt etmeden "kendi aşımız kendi gücümüz" Turkovac'ı güvenle olabilirler.



        5. Yapılan tüm analizlerde salgının en çok etkilediği kişiler 65 yaş üzeri vatandaşlarımızdır. Geldiğimiz noktada en çok korumamız gereken 65 yaş üzeri büyüklerimizdir. Korumanın en değerli adımlarından biri hatırlatma dozu aşılarının yapılmasıdır. Büyüklerimizi korumalı, hatırlatma dozlarını ihmal etmemeliyiz. Büyüklerimizi korumanın bir yolu da gençlerin aşılarının tam olması esasıdır. Aşılar bizi hastalıktan ve hastalığın etkilerinden korur. Maske ise uygun şekilde kullanıldığında hastalığın bulaşmasını engeller. Maske kullanımına özen göstermeli, aşılarımızı ihmal etmemeliyiz.
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