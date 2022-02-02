Son dakika: Sağlık Bakanlığı 2 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Şubat 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.
Türkiye'de son 24 saatte 457 bin 885 Kovid-19 testi yapıldı, 110 bin 682 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.
Günlük verileri değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlk kez dün günlük vaka sayısı 100 binin üzerine çıktı. 100 bin gibi bir sayının bundan 6 ay, 1 yıl önceki anlamı ile bugünkü anlamı aynı değil. Vakalar genellikle Omicron kaynaklı ve hastalık hafif seyrediyor. Kişisel tedbirlere uyup, aşılarımızı yaptırarak bu tabloyu aşacağız" dedi.
1 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU