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    • Güncel
    • 02.02.2022 19:24
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    • 02.02.2022 20:03
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 2 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu

    Sağlık Bakanlığı 2 Şubat 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 457 bin 885 Kovid-19 testi yapıldı, 110 bin 682 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Şubat 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.



    Türkiye'de son 24 saatte 457 bin 885 Kovid-19 testi yapıldı, 110 bin 682 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.


    Günlük verileri değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlk kez dün günlük vaka sayısı 100 binin üzerine çıktı. 100 bin gibi bir sayının bundan 6 ay, 1 yıl önceki anlamı ile bugünkü anlamı aynı değil. Vakalar genellikle Omicron kaynaklı ve hastalık hafif seyrediyor. Kişisel tedbirlere uyup, aşılarımızı yaptırarak bu tabloyu aşacağız" dedi.

    1 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        31 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        30 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        29 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            28 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            27 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            26 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                25 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                24 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                23 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                22 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

                    21 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

                    20 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                    19 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                    18 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU
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                        Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 2 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu
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