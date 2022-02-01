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    • 01.02.2022 10:37
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    Eş zamanlı FETÖ operasyonu! Muvazzaf ve emekli askerler, avukat, elektrik mühendisi...

    Balıkesir merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, diğer 7 kişiyi de yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

    AA
    Eş zamanlı FETÖ operasyonu! Muvazzaf askerler de var

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri iddia edilen 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

    MUVAZZAF VE MESLEKTEN KOVULMUŞ ASKERLER...

    Bunun üzerine, ankesörlü telefonlarla arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında beyanlar bulunan 3 muvazzaf astsubay, 1 emekli deniz albay, 1 emekli kara astsubay, istifa etmiş 2 kara astsubay, 2 kapatılan askeri okul öğrencisi, 2 avukat, 1 meslekten ihraç elektrik mühendisi ve 5 özel sektör çalışanının yakalanması için Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce eş zamanlı operasyon başlatıldı.

    Balıkesir'in yanı sıra Ankara, Düzce, İstanbul, Kahramanmaraş, Sivas ve Zonguldak'ta 21 adrese sabaha karşı yaptıkları baskınlarda zanlılardan 10'unu gözaltına alan ekipler, diğer 7 kişiyi de yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

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    Haberler Güncel Eş zamanlı FETÖ operasyonu! Muvazzaf ve emekli askerler, avukat, elektrik mühendisi...
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