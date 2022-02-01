Eş zamanlı FETÖ operasyonu! Muvazzaf ve emekli askerler, avukat, elektrik mühendisi...

Balıkesir'in yanı sıra Ankara, Düzce, İstanbul, Kahramanmaraş, Sivas ve Zonguldak'ta 21 adrese sabaha karşı yaptıkları baskınlarda zanlılardan 10'unu gözaltına alan ekipler, diğer 7 kişiyi de yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

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