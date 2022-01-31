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    • Güncel
    • 31.01.2022 13:03
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    • 31.01.2022 13:03
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    Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 FETÖ'cü kıskıvrak yakalandı

    Son dakika haberine göre Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 4 FETÖ şüphelisi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

    Yunanistan’a kaçmak isteyen 4 FETÖ’cü kıskıvrak yakalandı

    Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 4 FETÖ şüphelisi, güvenlik güçlerince yakalanarak, gözaltına alındı. Güvenlik güçleri, Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan E.D., M.T., E.P. ve M.Ö.'yü yakaladı. Yapılan kimlik kontrolünde 4 şüphelinin, FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları belirlendi. Şüpheliler, gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

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    Haberler Güncel Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 FETÖ'cü kıskıvrak yakalandı
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