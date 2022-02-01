Regaip Kandili ne zaman, hangi gün, ayın kaçında? 2022 kandil ne zaman? 2022 Diyanet dini günler takvimi

İslam alemi için son derece önemli olan üç aylar için geri sayım başladı. Milyonlarca Müslüman üç ayların içerisinde yer alan ilk kandilin tarihini merak etmeye başladı. Bu kapsamda Regaip Kandili çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, 2022 kandil ne zaman? Regaip Kandili ne zaman, hangi gün, ayın kaçında? İşte 2022 Diyanet dini günler takvimi