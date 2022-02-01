Regaip Kandili ne zaman, hangi gün, ayın kaçında? 2022 kandil ne zaman? 2022 Diyanet dini günler takvimi

İslam alemi için son derece önemli olan üç aylar için geri sayım başladı. Milyonlarca Müslüman üç ayların içerisinde yer alan ilk kandilin tarihini merak etmeye başladı. Bu kapsamda Regaip Kandili çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, 2022 kandil ne zaman? Regaip Kandili ne zaman, hangi gün, ayın kaçında? İşte 2022 Diyanet dini günler takvimi
2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı - 2 Şubat 2022 Çarşamba
Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe
Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar
Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe
Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi
Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba
Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar
Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba
Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma
Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi
Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar