Terör örgütü PKK üyesi Volkan Bora sevgilisi HDP’li Semra Güzel savunmaya gelmedi

PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na savunmasını yapmak için gelmedi. HDP zaman kazanmaya çalışırken Güzel'in neden gelmediğini komik bir gerekçeyle anlatıldı: "Dışarı çıkması büyük bir güvenlik riski." TBMM Karma Komisyonu'nun oluşturduğu hazırlık komisyonu dün toplandı.
BAŞKA BİR HDP'Lİ SAVUNMA YAPACAK
Geçen cuma günü süresi dolduğu halde yazılı savunma göndermeyen Güzel, sözlü savunmaya da gelmedi. HDP süre kazanmak için bütün yolları denedi. Toplantıda Güzel'in katılmayacağı, onun yerine başka bir milletvekilinin savunma yapacağı bilgisi verildi.
Savunmanın da önümüzdeki cuma gününe kalması istendi. Ancak bu kabul görmeyince Hazırlık Komisyonu Üyesi HDP'li Mehmet Rüştü Tiryaki "Savunmayı ben yapayım" teklifi getirdi. Hazırlık Komisyonu ise "Siz komisyon üyesisiniz, yapamazsınız" karşılığını verdi.