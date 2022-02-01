Terör örgütü PKK üyesi Volkan Bora sevgilisi HDP’li Semra Güzel savunmaya gelmedi





Tiryaki, "Güvenlik gerekçesi ile evden çıkmıyor" dedi. Sabah'ta yer alan habere göre, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise düzenlediği basın toplantısında aynı komik gerekçeyi anlatarak, "Kendisi bu dönemde çıkmamayı tercih ediyor. Bu koşullarda Semra vekilimizin uçağa binmesi, yolculuk yapması, hatta Meclis'e gelmesi bile maalesef büyük bir güvenlik riski oluşturmaktadır" ifadesini kullandı.

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