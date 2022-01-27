Ekrem İmamoğlu'nun yemek skandalı! CHP'li Engin Özkoç göz göre göre yalan söyledi: 1 saatlik yemek

İstanbul hafta başında karla mücadele ederken İstanbullular saatlerce karda kalırken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile Rumeli Kavağı'nda Balıkçı Kahraman'da balık yedi. CHP'liler önce bu gelişmeyi yalanladı ve inkar etti. Ancak önce görüntüler ortaya çıktı ardından da Ekrem İmamoğlu tweet atarak yemekte olduğunu kabul etti.

Şimdi ise CHP'lilerin çelişkileri devam ediyor. 3 saat süren yemeğe Ekrem İmamoğlu 2 saat diyor. Ancak bugün açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise süreyi 1 saat diyerek küçük gösterme peşinde.