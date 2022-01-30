AK Parti'den muhalefetin çocuklar üzerinden propaganda yapmasına tepki! Çaresizlik ve acizliktir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Trabzon'da bir toplu açılış törenine katılarak önemli açıklamalara imza attı.
AĞLAYARAK KENDİSİNE SESLENEN ÇOCUĞU YANINA ÇAĞIRDI
Başkan Erdoğan kurdele kesimi sırasında bir çocuğun ağlayarak kendisine seslendiğini duyması üzerine çocuğu yanına çağırdı ve derdini dinledi.
"ONA OYUNUZU VERİN"
"Arkadaşlar, Cumhurbaşkanı amcamızın karşısındaki bu Bay Kemal hain hain. Adam burada. En iyi adam. Ona oyununuzu verin. O en büyük" diyen çocuk, daha sonra alanda toplanan Trabzonluları selamladı.