AK Parti'den muhalefetin çocuklar üzerinden propaganda yapmasına tepki! Çaresizlik ve acizliktir

Milyonların önünde meclis kürsüsünden el hareketi çekenler, şehit yakınlarına küfredip hiçbir şey olmamış gibi siyasete devam edenler pedagojiden bahsedecek en son insanlardır.

Cumhurbaşkanımız ve bizler, çocuklarımızı ve gençlerimizi bu gibi kirli siyasi kampanyalara alet etmiyor; onların beklentilerine cevap vermekten ve onlara her zaman ahlâkı, iyiliği ve vatan sevgisini aşılamaya çalışmaktan başka bir şey yapmıyoruz.