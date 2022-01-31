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    • 31.01.2022 13:10
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    Konya deprem son dakika! 31 Ocak Konya'da deprem mi oldu son dakika? Aksaray, Karaman, Niğde, Isparta, Afyon...

    Konya'da deprem mi oldu? Sorusu arama motorlarında araştırılıyor. Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili son gelişme Konya'dan geldi. Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssü olarak Konya'nın Meram ilçesini işaret etti. Depremin şiddetini 4,1 olarak belirledi. İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Konya’da korkutan deprem!

    Son dakika deprem haberleri hakkında araştırmalar yoğunlaştı. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden takip ediliyor. Konu ile ilgili son gelişme Konya'dan geldi. Konya Meram'da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.30'da Konya'nın Meram ilçesinde 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

    Depremin 6,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

    "HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK TESPİT EDİLMEMİŞTİR"

    Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meram ilçesinde 4,2 şiddetinde deprem meydana geldiği hatırlatılarak, "An itibarıyla herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Taramalarımız devam etmektedir. Meram ilçesi ve çevresinde depremi hisseden hemşehrilerimize geçmiş olsun, Allah beterinden korusun." denildi.

    Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kızılören mahallemizde meydana gelen, şehir merkezi ile çevre yerleşim yerlerinde de hissedilen bir deprem yaşadık. Herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil; çok şükür. Hepimize geçmiş olsun. Allah beterinden muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.

        31 OCAK 2022 SON DEPREMLER

        Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

        ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

        2022.01.31 12:30:34 37.8968 32.0955 5.0 -.- 4.1 4.1 KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel

        2022.01.31 12:01:17 40.0195 38.6583 13.4 -.- 3.0 3.2 DEMIRKONAK-GOLOVA (SIVAS) İlksel




        2022.01.31 10:23:40 39.8332 27.8473 15.8 -.- 1.1 -.- SAMLI-(BALIKESIR) İlksel

        2022.01.31 09:46:10 38.0985 38.5615 5.3 -.- 2.1 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

        2022.01.31 09:06:58 39.1198 40.0622 5.0 -.- 3.8 4.0 OZLUCE-KARAKOCAN (ELAZIG) REVIZE01 (2022.01.31 09:06:58)
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