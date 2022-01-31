Konya deprem son dakika! 31 Ocak Konya'da deprem mi oldu son dakika? Aksaray, Karaman, Niğde, Isparta, Afyon...

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kızılören mahallemizde meydana gelen, şehir merkezi ile çevre yerleşim yerlerinde de hissedilen bir deprem yaşadık. Herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil; çok şükür. Hepimize geçmiş olsun. Allah beterinden muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.