Provokasyon peşinde koşan CHP yandaşı Sözcü, Tele 1, Cumhuriyet, BBC Türkçe gibi yayın organlarının kürt vatandaşları tahrik etme girişimi deşifre oldu.
PKK PROPAGANDASINI GÖRMEDİLER
Her meselede algı operasyonuna soyunan medya organları, PKK terör örgütünün propagandasını içeren tiyatro oyununu "Kaymakamlık İBB'nin kürtçe tiyatro oyununu yasakladı" başlığıyla verdi.
İŞTE O HABERLER:
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, İstanbul'da bir tiyatro oyununun Kürtçe olduğu için sahnelenemediği iddiasını sert bir dille yalanladı.
Çataklı "Kürtçe tiyatro elbetteki serbesttir. Ancak, PKK terör örgütünün propagandasını içeren tiyatro Kürtçe de olsa, Türkçe de olsa, Arapça da olsa müsaade edilmez" dedi.
"YENİ BİR YALAN VE PROVAKASYON DAHA"
Çataklı'nın açıklaması şu şekilde:
Yeni bir yalan ve provakasyon daha. Kürtçe tiyatro elbetteki serbesttir. Ancak, PKK terör örgütünün propagandasını içeren tiyatro Kürtçe de olsa, Türkçe de olsa, Arapça da olsa müsaade edilmez. Buna izin verenlerle ilgili de gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.
"PKK PROPAGANDASI İÇERMESİ NEDENİYLE YASAKLAMIŞTIR"
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Gaziosmanpaşa Kaymakamlığımız "BERU" tiyatro oyununu kürtçe dilde olduğu için değil, PKK propagandası içermesi nedeniyle yasaklamıştır. Konuyla ilgili adli süreç başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.