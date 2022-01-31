ÖZGÜR ÖZEL'DEN 'ADOLF HİTLER' BENZETMESİ

Özel Başkan Erdoğan'ı dünya tarihini adeta kana bulayan Nazi Almanya'sı lideri Adolf Hitler'e benzetti.

CHP'nin çocukları seçim malzemesi yapmasını görmezden gelen Özel, Hitler'in fotoğraflarını paylaşarak, "Türkiye siyasetinde çocukları propagandaya alet eden, buna tenezzül eden bir lider hiç olmadı. Dünya siyaset tarihinde ise buna başvuranlar hep diktatörlerdi ve en bilindikleri ise Adolf Hitler'di..." şeklinde skandal ifadeler kullandı.