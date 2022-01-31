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    • 31.01.2022 23:59
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    CHP'li Özgür Özel'den skandal! Başkan Erdoğan'a 'Adolf Hitler' benzetmesi...

    CHP'li isimlerin skandallarına bir yenisi daha eklendi. Son olarak 4-6 yaş Kur'an kurslarını üzerinden diyaneti hedef alarak "Orta çağ zihniyeti" ifadelerini kullanan Özgür Özel bu kez Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Çocukları her fırsatta siyasetin malzemesi haline getiren CHP'nin Grup Başkanvelili Özgür Özel, Başkan Erdoğan'ı Trabzon ziyareti sırasında elinden mikrofonu alarak konuşan çocuk üzerinden hedef alarak haddini aşan ifadeler kullandı. Özel Başkan Erdoğan'ı dünya tarihini adeta kana bulayan Nazi Almanya'sı lideri Adolf Hitler'e benzetti.

    takvim.com.tr
    Özgür Özel’den skandal!

    Cumhuriyet Halk Partili isimlerin imza attığı skandallara bir yenisi daha eklendi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı haddini aşan sözlerle hedef aldı.

    Son olarak 4-6 yaş Kur'an kurslarını üzerinden diyaneti hedef alarak "Orta çağ zihniyeti" ifadelerini kullanan Özgür Özel Başkan Erdoğan'a Trabzon ziyareti sırasında elinden mikrofonu alarak konuşan çocuk üzerinden saldırdı.

    ÖZGÜR ÖZEL'DEN 'ADOLF HİTLER' BENZETMESİ
    Özel Başkan Erdoğan'ı dünya tarihini adeta kana bulayan Nazi Almanya'sı lideri Adolf Hitler'e benzetti.

    CHP'nin çocukları seçim malzemesi yapmasını görmezden gelen Özel, Hitler'in fotoğraflarını paylaşarak, "Türkiye siyasetinde çocukları propagandaya alet eden, buna tenezzül eden bir lider hiç olmadı. Dünya siyaset tarihinde ise buna başvuranlar hep diktatörlerdi ve en bilindikleri ise Adolf Hitler'di..." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

    CHP ÇOCUKLARI SEÇİM MALZEMESİ OLARAK KULLANMIŞTI
    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in siyasi propagandaya alet edildiğini iddia ettiği çocukları, CHP her fırsatta siyaset malzemesi olarak kullandı.

        CHP, 2017'deki referandum öncesi "Geleceğim için hayır" sloganıyla bir çocuk fotoğrafını parti otobüsüne bastırmıştı.

        CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da her fırsatta çocukları siyasi propaganda aracı olarak kullanmıştı.
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