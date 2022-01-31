Cumhuriyet Halk Partili isimlerin imza attığı skandallara bir yenisi daha eklendi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı haddini aşan sözlerle hedef aldı.
Son olarak 4-6 yaş Kur'an kurslarını üzerinden diyaneti hedef alarak "Orta çağ zihniyeti" ifadelerini kullanan Özgür Özel Başkan Erdoğan'a Trabzon ziyareti sırasında elinden mikrofonu alarak konuşan çocuk üzerinden saldırdı.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN 'ADOLF HİTLER' BENZETMESİ
Özel Başkan Erdoğan'ı dünya tarihini adeta kana bulayan Nazi Almanya'sı lideri Adolf Hitler'e benzetti.
CHP'nin çocukları seçim malzemesi yapmasını görmezden gelen Özel, Hitler'in fotoğraflarını paylaşarak, "Türkiye siyasetinde çocukları propagandaya alet eden, buna tenezzül eden bir lider hiç olmadı. Dünya siyaset tarihinde ise buna başvuranlar hep diktatörlerdi ve en bilindikleri ise Adolf Hitler'di..." şeklinde skandal ifadeler kullandı.
CHP ÇOCUKLARI SEÇİM MALZEMESİ OLARAK KULLANMIŞTI
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in siyasi propagandaya alet edildiğini iddia ettiği çocukları, CHP her fırsatta siyaset malzemesi olarak kullandı.