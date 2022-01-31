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    • 01.02.2022 00:43
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    Sağlık Bakanı Koca'nın acı günü: Babaannesi hayatını kaybetti

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Konya'nın Kulu ilçesinde yaşayan babaannesi Fatma Koca yaşamını yitirdi. Vefat haberini Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver sosyal medya hesabından paylaştı.

    AA
    Bakan Koca’nın babaannesi vefat etti

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Konya'nın Kulu ilçesinde yaşayan babaannesi Fatma Koca yaşamını yitirdi.

    Ömeranlı Mahallesi'ndeki evinde akşam saatlerinde 86 yaşında yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybeden Fatma Koca'nın cenazesinin, bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından ilçede toprağa verileceği öğrenildi.

    Vefat haberini Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver sosyal medya hesabından paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi.

    Cenaze törenine Bakan Koca'nın da katılması bekleniyor.

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