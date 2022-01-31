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    • Güncel
    • 31.01.2022 23:34
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    • 31.01.2022 23:46
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    Yunan unsurlarının denize attığı göçmenden acı haber! Türkiye'den AB ve Yunanistan'a çok sert tepki: Frontex hesap vermeli

    Barbar Yunanistan, Ege'de göçmenleri ölüme itmeye devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çeşme Karaada açıklarında Yunan Sahil Güvenliği'nin 3 göçmeni denize attığını, göçmenlerden 2’sinin kurtarıldığını 1 göçmenin hayatını kaybettiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği'ne çok sert tepki göstererek Yunan barbarlığını kınadı. Soylu, "Cani Frontex de hesap vermeli..." dedi.

    Cani Yunan ve Frontex hesap vermeli!

    İçişleri Bakanlığı, İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan Karaada üzerinde bulunan düzensiz göçmenlerin kurtarıldığını bildirdi.

    Düzensiz göçmenlerden edinilen ilk bilgiler doğrultusunda 1 düzensiz göçmenin kayıp olduğunun öğrenilmesi üzerine 2 Sahil Güvenlik Botu, 1 Dalış Timi, 1 Sahil Güvenlik Uçağı ve Jandarma Genel Komutanlığına ait 1 İnsansız Hava Aracı'nın sevk edildiğini bildiren Bakanlığa bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı, kayıp olduğu değerlendirilen 1 düzensiz göçmenin bulunması maksadıyla bölgede başlatılan arama - kurtarma faaliyetlerine devam edildiğini duyurdu.

    YUNANİSTAN ÖLÜME İTTİ
    Öte yandan göçmenlerin Yunanistan unsurları tarafından gece saatlerinde denize atıldıkları öğrenildi.


    BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ
    Olayla ilgili Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatılmıştır.



    Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'na bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıkla şöyle;

    31 Ocak 2022 tarihinde saat 11.20'de İzmir ili Çeşme ilçesi Karaada üzerinde düzensiz göçmenler olduğunun tespit edilmesi üzerine görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından bahse konu düzensiz göçmenler ada üzerinden kurtarılmış ve düzensiz göçmenlerden edinilen ilk bilgiler doğrultusunda 1 düzensiz göçmenin kayıp olduğunun öğrenilmesi üzerine olay mahalline derhal ilave 2 Sahil Güvenlik Botu, 1 Dalış Timi, 1 Sahil Güvenlik Uçağı ve Jandarma Genel Komutanlığına ait 1 İnsansız Hava Aracı sevk edilerek arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır.

    Düzensiz göçmenlerle yapılan ayrıntılı mülakatta; 31 Ocak 2022 tarihinde Yunanistan unsurları tarafından gece saatlerinde 3 kişi olarak doğrudan denize atıldıkları, 2 düzensiz göçmenin yüzerek kendi imkânları ile karaya çıktığı, 1 düzensiz göçmenin ise kayıp olduğu beyan edilmiştir.

    Kayıp olduğu değerlendirilen 1 düzensiz göçmenin bulunması maksadıyla bölgede başlatılan Arama Kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir.

    Olayla ilgili Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatılmıştır.



        YUNAN'A VE AVRUPA'YA ÇOK SERT TEPKİ
        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çeşme'de kurtarılan düzensiz göçmenlere ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

        Olayı 'Barbarlık ve canilik' olarak tanımlayan Soylu, "Çeşme Karaada açıklarında Yunan Sahil Güvenliği, 3 göçmeni denize attı. 2'si kurtarıldı, 1 göçmen hayatını kaybetti... Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun. Cani Frontex de hesap vermeli..." açıklamasında bulundu.

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        Cani Yunan ve Frontex hesap vermeli!
        Haberler Güncel Yunan unsurlarının denize attığı göçmenden acı haber! Türkiye'den AB ve Yunanistan'a çok sert tepki: Frontex hesap vermeli
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