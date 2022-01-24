CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 3. ittifak oyunu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üçüncü ittifak ile birlikte HDP tartışmalarının ortadan kalkacağını, bu durumun ise partisini olumlu yönde etkileyeceğini söyledi.
BAY KEMAL'DEN YENİ SİYASİ TEZGAH
Terörün siyasi ayağı HDP ile kurduğu ittifakı gizlemek için her açıklamasında kırk takla atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yandaş gazetesi Cumhuriyet'e verdiği röportajda yeni bir siyasi tezgah önerisinde bulundu.
Cumhur ve Millet İttifakı dışında kalan partilerin bir araya gelmesini olumlu bulduğunu belirten Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'nin suçlanmasının ortadan kalkalacağını iddia etti.