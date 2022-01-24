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    • 24.01.2022 14:29
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    • 24.01.2022 14:39
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    CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 3. ittifak oyunu!

    Terörün siyasi ayağı HDP ile kurduğu ittifakı gizlemek için her açıklamasında kırk takla atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yandaş gazetesi Cumhuriyet'e verdiği röportajda yeni bir siyasi tezgah önerisinde bulundu. Toplumun ve terörü karşısına alan siyasi partilerin HDP ve CHP'yi neden eleştirdiği konusundaki tezleri gizlemeye çalışan Kılıçdaroğlu, "Üçüncü ittifak HDP’nin suçlanmasını ortadan kaldıracaktır." dedi.

    takvim.com.tr
    Bay Kemal’in üçüncü ittifak oyunu!

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üçüncü ittifak ile birlikte HDP tartışmalarının ortadan kalkacağını, bu durumun ise partisini olumlu yönde etkileyeceğini söyledi.

    BAY KEMAL'DEN YENİ SİYASİ TEZGAH
    Terörün siyasi ayağı HDP ile kurduğu ittifakı gizlemek için her açıklamasında kırk takla atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yandaş gazetesi Cumhuriyet'e verdiği röportajda yeni bir siyasi tezgah önerisinde bulundu.


    Cumhur ve Millet İttifakı dışında kalan partilerin bir araya gelmesini olumlu bulduğunu belirten Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'nin suçlanmasının ortadan kalkalacağını iddia etti.

        TERÖRÜN SİYASİ AYAĞI GİZLİ İTTİFAKLA ELEŞTİRİLMİYOR
        Toplumun ve terörü karşısına alan siyasi partilerin HDP ve CHP'yi neden eleştirdiği konusundaki tezleri gizlemeye çalışan Kılıçdaroğlu, "İttifaka dahil olmadığı halde bir parti, ittifaka dahilmiş gibi gösterilerek bir anlamda, bir partinin suçlanmasını veya birden fazla partinin, yani HDP'nin suçlanmasını ortadan kaldıracaktır.



        HDP'YE MESAJ MI VERİYOR? KİMİN NEREDE OLDUĞU DAHA NET GÖRÜLECEKTİR
        Kimin nerede, hangi ittifak içinde olduğu daha net görülecektir. Dolayısıyla gereksiz suçlamalar ve tartışmalar da bitmiş olacaktır. İkinci büyük yararı da bu. Bu açıdan ben, üçüncü bir ittifakın kurulmasını gayet güzel ve doğru buluyorum."         ifadelerini kullandı.

        ÜÇÜNCÜ İTTİFAK TEZGAHI
        AK Parti ve MHP'nin, CHP'yi terörle ittifak yaptığı için eleştirmsini siyasi bir ortaklığı tepki göstermek noktasına indirgeyen Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı'nı suçlayarak ve Millet İttifakı'nın, içinde olmadığı bir partiyi ittifakın içindeymiş gibi göstererek suçlamasının önüne geçilecek. Yani bu açıdan bence iyi bir şey." dedi.

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