CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 3. ittifak oyunu!





HDP'YE MESAJ MI VERİYOR? KİMİN NEREDE OLDUĞU DAHA NET GÖRÜLECEKTİR

Kimin nerede, hangi ittifak içinde olduğu daha net görülecektir. Dolayısıyla gereksiz suçlamalar ve tartışmalar da bitmiş olacaktır. İkinci büyük yararı da bu. Bu açıdan ben, üçüncü bir ittifakın kurulmasını gayet güzel ve doğru buluyorum." ifadelerini kullandı.

ÜÇÜNCÜ İTTİFAK TEZGAHI

AK Parti ve MHP'nin, CHP'yi terörle ittifak yaptığı için eleştirmsini siyasi bir ortaklığı tepki göstermek noktasına indirgeyen Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı'nı suçlayarak ve Millet İttifakı'nın, içinde olmadığı bir partiyi ittifakın içindeymiş gibi göstererek suçlamasının önüne geçilecek. Yani bu açıdan bence iyi bir şey." dedi.