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    • Güncel
    • 31.01.2022 07:00
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    • 31.01.2022 07:00
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    AK Parti raporunda tek tek sıralandı: CHP’li İBB yönetimi İstanbul’u böyle kara mahkum etti

    İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetersiz kalması sonrası vatandaşlar yollarda adeta perişan oldu. AK Parti "Haftalık Gündem Analizi" raporunda İstanbulluyu kara teslima eden CHP'li İBB'nin basiretsizliğinin altında yatan fiyaskoları bir bir tespit etti.

    CHP’li İBB İstanbul’u böyle kara mahkum etti!

    AK Parti "Haftalık Gündem Analizi" raporunda 16 milyon İstanbulluyu ve İstanbul'u kara teslim eden İstanbul Büyükşehir belediye Başkanlığı'nın basiretsizliğinin altında yatan fiyaskoları bir bir tespit etti.

    Sabah'ta yer alan habere göre, Gündem Analizi'nde yer alan rapordaki tespitler şöyle:

    Belediye ekipleri İBB Başkanı'nın balıkçıya gittiği yolları açmasına karşın, diğer yerlerde bazı kar küreme araçları yolda kalmış bir tanesi ise devrilmiş ve üstelik sürücüsü de alkollü çıkmıştır.
    Sosyal medyadan derdini anlatmaya, sesini duyurmaya çalışan ve yardım isteyen vatandaşlar trollük yapmak ile suçlanmıştır.


    Daha önceki uygulamaları bile devam ettiremeyen belediyenin bu hali, hafızaları yoklamaya sebep olmuştur.
    AK Parti döneminde karla mücadele için belediye başkanı tarafından ekipler Moskova'ya eğitime gönderilmiş ancak İBB yönetimi ise bu kadroları tasfiye etmiştir.


        2019 seçimleri öncesinde karla mücadele ile görevli olan İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tecrübeli yönetici ve personellerden oluşmasına rağmen, 2019 yılında belediyenin CHP'ye geçmesi ile başkanlıkta büyük bir kıyım yaşanmıştır. Tecrübeli isimler sürülmüş, pasif göreve kaydırılmış ve baskılar yüzünden istifa etmek durumunda kalmışlardır. Yerlerine de karla mücadele konusunda hiçbir tecrübesi olmayan isimler getirilmiştir.


        Skandallar sadece tecrübeli personelin tasfiyesi ile kalmamış, kurum içi eğitim ile karla mücadelede görevli olan diğer birim ve özel şirketlerle de bağlantılar kesilmiştir. Tecrübelerin yeni personele aktarımı tamamen durmuştur. Büyükşehir belediyesi bu tutumu ile kurumsal hafızayı yok etmiştir.
        İstanbul'da yaşanan bu krizde bir yönetim boşluğu ortaya çıkmıştır. Ancak İmamoğlu'nun trolleri saatler boyunca klavye başından kalkmamış, "Afet yok, kriz yok" havası oluşturmaya çalışmışlardır. Hatta öyle ki, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir eyaletinde kar küreme çalışmasının görüntülerini "Ekrem Başkan çalışıyor" diye servis ederek algı operasyonu yürütmüşlerdir.

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