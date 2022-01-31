AK Parti raporunda tek tek sıralandı: CHP’li İBB yönetimi İstanbul’u böyle kara mahkum etti

AK Parti "Haftalık Gündem Analizi" raporunda 16 milyon İstanbulluyu ve İstanbul'u kara teslim eden İstanbul Büyükşehir belediye Başkanlığı'nın basiretsizliğinin altında yatan fiyaskoları bir bir tespit etti.
Sabah'ta yer alan habere göre, Gündem Analizi'nde yer alan rapordaki tespitler şöyle:
Belediye ekipleri İBB Başkanı'nın balıkçıya gittiği yolları açmasına karşın, diğer yerlerde bazı kar küreme araçları yolda kalmış bir tanesi ise devrilmiş ve üstelik sürücüsü de alkollü çıkmıştır.
Sosyal medyadan derdini anlatmaya, sesini duyurmaya çalışan ve yardım isteyen vatandaşlar trollük yapmak ile suçlanmıştır.
Daha önceki uygulamaları bile devam ettiremeyen belediyenin bu hali, hafızaları yoklamaya sebep olmuştur.
AK Parti döneminde karla mücadele için belediye başkanı tarafından ekipler Moskova'ya eğitime gönderilmiş ancak İBB yönetimi ise bu kadroları tasfiye etmiştir.