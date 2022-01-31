AK Parti raporunda tek tek sıralandı: CHP’li İBB yönetimi İstanbul’u böyle kara mahkum etti



Skandallar sadece tecrübeli personelin tasfiyesi ile kalmamış, kurum içi eğitim ile karla mücadelede görevli olan diğer birim ve özel şirketlerle de bağlantılar kesilmiştir. Tecrübelerin yeni personele aktarımı tamamen durmuştur. Büyükşehir belediyesi bu tutumu ile kurumsal hafızayı yok etmiştir.

İstanbul'da yaşanan bu krizde bir yönetim boşluğu ortaya çıkmıştır. Ancak İmamoğlu'nun trolleri saatler boyunca klavye başından kalkmamış, "Afet yok, kriz yok" havası oluşturmaya çalışmışlardır. Hatta öyle ki, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir eyaletinde kar küreme çalışmasının görüntülerini "Ekrem Başkan çalışıyor" diye servis ederek algı operasyonu yürütmüşlerdir.

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