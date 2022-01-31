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    • 31.01.2022 07:28
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    • 31.01.2022 07:28
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    YÖKDİL başvuruları için bugün son gün! ÖSYM – YÖKDİL/1 başvuruları nasıl ve nereden yapılır? 2022 YÖKDİL sınavı ne zaman?

    Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2022 yılında en merak edilenler arasında yer aldı. 21 Ocak’ta başlayan YÖKDİL başvuruları için bugün son gün ve kılavuz doğrultusunda işlemlerin doğru bir şekilde yapılması gerekiyor. Peki YÖKDİL/1 başvuruları nasıl ve nereden yapılır? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl gerçekleştirilen ve 2022’de yeni bir kararla artık 41 ilde 47 sınav merkezinde değil 81 ilde 89 sınav merkezinde yapılacak olan 2022 YÖKDİL sınavı ne zaman? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    YÖKDİL başvuruları için bugün son gün!

    YÖKDİL başvuruları için bugün son gün! ÖSYM – YÖKDİL/1 başvuruları nasıl ve nereden yapılır? 2022 YÖKDİL sınavı ne zaman? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılır oldu. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek ve 21-31 Ocak tarihleri arasında başvurular alınmaya devam ediyor. Peki 2022 YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar olarak belirlendi? İşte ayrıntılar…

    YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

    Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

    2022 YÖKDİL SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

    YÖKDİL sınav ücreti 185,00 TL olarak belirlendi. Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden adaylar, başvuru süresince ve başvuru süresi bittikten sonraki ilk gün Türkiye saatiyle 23.59'a kadar (Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda ücret geç başvuru günlerinde Türkiye saatiyle 23.59'a kadar ödenmelidir.) www.osym.gov.tr internet adresinde e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile sınav ücretini TL. olarak yatıracaklardır.

        2022 YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

        YÖKDİL/1 sınavı 13 Mart tarihinde yapılacak.

        Adayın, sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesinden başka, fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunludur. Fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaport dışında;
        • Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait fotoğraflı Pembe/Mavi Kartın aslı,
        • Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı,

        • T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olacak "fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu" veya "fotoğraflı, barkodlu-karekodlu" Geçici Kimlik Belgesi'nin aslı, geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir (Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafın olması zorunludur. Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafı olmayan adaylar, sınava alınmayacaklardır.).
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        Haberler Güncel YÖKDİL başvuruları için bugün son gün! ÖSYM – YÖKDİL/1 başvuruları nasıl ve nereden yapılır? 2022 YÖKDİL sınavı ne zaman?
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