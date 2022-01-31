YÖKDİL başvuruları için bugün son gün! ÖSYM – YÖKDİL/1 başvuruları nasıl ve nereden yapılır? 2022 YÖKDİL sınavı ne zaman? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılır oldu. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek ve 21-31 Ocak tarihleri arasında başvurular alınmaya devam ediyor. Peki 2022 YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar olarak belirlendi? İşte ayrıntılar…
YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.
2022 YÖKDİL SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
YÖKDİL sınav ücreti 185,00 TL olarak belirlendi. Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden adaylar, başvuru süresince ve başvuru süresi bittikten sonraki ilk gün Türkiye saatiyle 23.59'a kadar (Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda ücret geç başvuru günlerinde Türkiye saatiyle 23.59'a kadar ödenmelidir.) www.osym.gov.tr internet adresinde e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile sınav ücretini TL. olarak yatıracaklardır.