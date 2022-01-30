Ekrem İmamoğlu İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile ne konuştu? Dalga geçer gibi cevap: Balığın lezzeti kadınlar...

İstanbul, geçtiğimiz hafta başında kara gömüldü. İstanbullular, kar altında 24 saati geçen esaretler yaşadı ve Megaket adeta dondu. Peki bu sırada birinci görevi İstanbul'u yönetmek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu neredeydi? İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile AKOM'a 1 saat uzaklıktaki Rumeli Kavağı'nda Balıkçı Kahraman'da rakı-kalkan keyfi yaptı.
İMAMOĞLU-DOMİNİCK CHİLCOTT İLE NE KONUŞTU?
Peki Ekrem İmamoğlu, CHP'lilerin bile haberinin olmadığı bu sır görüşmede İngiltere Büyükelçisi ile ne görüştü? Herkesin merak ettiği bu soruya İmamoğlu adeta dalga geçer gibi cevap verdi.
"BALIĞIN LEZZETİ, MUTFAK KADINLAR..."
Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan İBB Başkanı "Tatbikî sohbetin içine balığın lezzetli olup olmadığı girer, mutfak konuşulur, kadınların olduğu yerde elbette ki kadınlar konuşulur; bunlar konuşulur başka ne olacak? Yani öyle bir yerde diplomasi yemeği yiyorsunuz ki yan masanızda bir aile, arka masanızda bir aile oturuyor. Biz gizli kapılar ardında bir şey yapmadık ki çok özel manalar yüklenilsin bu işe." ifadelerini kullandı.