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    • 30.01.2022 10:52
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    Ekrem İmamoğlu İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile ne konuştu? Dalga geçer gibi cevap: Balığın lezzeti kadınlar...

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbullu karla mücadele ederken ve kar altında saatlerce mahsur kalırken İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott ile Rumeli Kavağı'nda balıkçıda kalkan balığı ve rakı keyfi yaptı. İmamoğlu, tepkilerin hedefindeyken balıkçıdaki görüşmeyle ilgili adeta dalga geçer gibi bir cevap verdi. CHP'li İBB Başkanı; balığın lezzetini, kadınları ve mutfağı konuştuklarını belirtti. İşte İmamoğlu'nun skandal açıklamaları...

    İmamoğlu ne konuştuğunu açıkladı!

    İstanbul, geçtiğimiz hafta başında kara gömüldü. İstanbullular, kar altında 24 saati geçen esaretler yaşadı ve Megaket adeta dondu. Peki bu sırada birinci görevi İstanbul'u yönetmek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu neredeydi? İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile AKOM'a 1 saat uzaklıktaki Rumeli Kavağı'nda Balıkçı Kahraman'da rakı-kalkan keyfi yaptı.

    İMAMOĞLU-DOMİNİCK CHİLCOTT İLE NE KONUŞTU?
    Peki Ekrem İmamoğlu, CHP'lilerin bile haberinin olmadığı bu sır görüşmede İngiltere Büyükelçisi ile ne görüştü? Herkesin merak ettiği bu soruya İmamoğlu adeta dalga geçer gibi cevap verdi.

    "BALIĞIN LEZZETİ, MUTFAK KADINLAR..."
    Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan İBB Başkanı "Tatbikî sohbetin içine balığın lezzetli olup olmadığı girer, mutfak konuşulur, kadınların olduğu yerde elbette ki kadınlar konuşulur; bunlar konuşulur başka ne olacak? Yani öyle bir yerde diplomasi yemeği yiyorsunuz ki yan masanızda bir aile, arka masanızda bir aile oturuyor. Biz gizli kapılar ardında bir şey yapmadık ki çok özel manalar yüklenilsin bu işe." ifadelerini kullandı.

        BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEPKİ: KAFA BULMAYA GİTMEDİK
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'daki Çotanak Spor Kompleksi, Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doğalgaz Dağıtım Hattı Altyapı Projesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

        Erdoğan, konuşmasında Ekrem İmamoğlu'na da tepki gösterdi ve şunları söyledi

        "Sel felaketi oldu bakan arkadaşlarım ben hep beraber Doğankent'te Dereli'deydik. Balıkçıya gitmedik, vatandaşlarımızın yanına gittik. Onlarla beraber olduk. Onların dertleriyle dertlendik. Ama birileri de bir yerlerde kafayı bulmaya gidiyor.

        Öbür tarafta kar bora fırtına esiyor. Hiç umurlarında değil. Bu belediye başkanlığını ben de yaptım. Hem de İstanbul'da. Kar bora fırtına olacak deprem olacak sel olacak yok Bodrum'a git yok şuraya buraya git, bizim kitabımızda o yok... Bizim kitabımızda halkınla beraber olacaksın.

        Yangın afetlerinde bakan arkadaşlarım neredeydiler Antalya'da Kastamonu Bozkurt'ta... Ben de oradaydım. Ne eksiği var gönderdik. Aynen Dereli'de olduğu gibi. Niye sen devletsin devlet... Onların yanında yerini alacaksın, eksikleri gidereceksin... Sel afeti mi oldu bunu gidereceksin görevin bunu gerektiriyor."
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            Haberler Güncel Ekrem İmamoğlu İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile ne konuştu? Dalga geçer gibi cevap: Balığın lezzeti kadınlar...
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