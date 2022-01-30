E tebligat başvurusu kimlere zorunlu? SGK e tebligat başvurusu nasıl yapılır? Tebligat başvurusu internetten yapılır mı?

Sosyal Güvenlik Kurumu SGK e- tebligat başvuruları 31 Aralık'ta sona erecekti fakat alınan kararla uzatılmasına karar verildi. Yarın yani 31 Ocak'ta son bulacak olan SGK e tebligat başvurusu nasıl yapılır? Ülke genelinde işverenler için zorunlu tutulan bu başvurularda hangi işverenlerin bu zorunluluk dışında tutulduğunu haberimizden öğrenebilirsiniz. Peki Tebligat başvurusu internetten yapılır mı? İşte konuya dair tüm bilgiler…
2022 SGK ELEKTRONİK TEBBLİGAT BAŞVURUSU NE ZAMAN SONA ERECEK?
24 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu'nca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik'in 7'nci maddesi kapsamında, elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenlerin yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içinde başvuru yapmakla yükümlü tutuldu.
SGK'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yönetmeliğe göre bu süre 31 Aralık 2021 tarihinde sona ermektedir. Tebligatla ilgili genelgenin 10 Aralık 2021'de yayımlanması ve e-tebligat sisteminin aynı tarihte açılması nedeniyle sistem üzerinde aşırı yoğunluk meydana getirmiştir. Bu nedenle 31 Aralık 2021 tarihinde sonra erecek olan başvuru süresi 31 Ocak 2022 tarihine kadar uzatılmıştır."
SGK E-TEBLİGAT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik ile SGK e-tebligat sistemi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak tebligat işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlayacak sistemdir.
-4/1-a kapsamında sigortalı çalıştıran ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nda tescilli işyeri olanlar sisteme zorunlu olarak dahil olacaklar.
-İşverenler dışında kendilerine tebliğ yapılması gereken gerçek ve tüzel kişiler ise sisteme isteğe bağlı olarak dahil olabileceklerdir.