ÖSYM EKPSS tercih sonucu sorgulama ekranı! EKPSS tercih sonuçları ne zaman belli olacak? 2022 EKPSS hangi tarihte yapılacak?

Dört gözle beklenen duyurular arasında EKPSS tercih sonuçları yer alıyor ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanması bekleniyor. Her yıl gerçekleştirilen ve engelli vatandaşların katıldığı sınavın ardından tercihler 5-14 Ocak tarihleri arasında yapılmıştı. Peki EKPSS tercih sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM EKPSS tercih sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Diğer yandan 2022 yılı EKPSS hangi tarihte düzenlenecek öğrenilmek isteniyor. İşte konuya dair tüm bilgiler…
EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında tercih başvuruları, bu yıl ocak ayının ilk haftasında başladı ve 14 Ocak'a kadar devam etti. Adaylar şimdi ÖSYM'den gelecek "EKPSS tercih sonuçları açıklandı" duyurusunu bekliyor.
EKPSS tercih sonuç tarihi hakkında ÖSYM'den bir açıklama henüz yok. Ancak bir önceki sene 19 Ocak'a kadar alınan EKPSS tercihlerinin sonuçları 26 Ocak'ta erişime açılmıştı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.