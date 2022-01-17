HDP'li Musa Piroğlu CHP ve HDP arasındaki kirli ittifakı böyle afişe etti! Dün yapılmayan işler yapılıyor, o yüzden rahatız

YouTube üzerinden yayın yapan İlk Bakış TV isimli kanalda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan HDP vekili Musa Piroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'kendilerini yok sayan' açıklamalarına değindi.
BELEDİYELERDE HDP YARDIMI
Akşener'in kreş temeli atma töreninde yaptığı, "İstanbul'u iki partiyle kazandık" çıkışının politik hesaplarla alakalı olduğunu ifade eden Piroğlu, "31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde bir tavrımız vardı. Bu büyükşehirler CHP ya da başka partilerin yönetimine geçtiyse temel unsuru HDP'dir. Birilerinin ne dediği artık bizi çok ilgilendirmiyor." diye konuştu.
MİLLET İTTİFAKI HDP SAYESİNDE KAZANMIŞ