HDP'li Musa Piroğlu CHP ve HDP arasındaki kirli ittifakı böyle afişe etti! Dün yapılmayan işler yapılıyor, o yüzden rahatız



Temel hedeflerinin AK Parti iktidarını 'yıkmak' olduğunu söyleyen Piroğlu, "HDP üstüne düşeni yapacak. Yerel seçimlerde de biz bu taktiği izledik. Biz birçok yerde belediye başkanlığına aday çıkarmadığımız için Millet İttifakı kazandı. Aday çıkardığımız hiçbir bölgede Millet İttifakı'ndan kimse seçim kazanamadı. Biz kimin ne dediğiyle çok uğraşmıyoruz. O, onların politik hesaplarıyla alakalı." dedi.