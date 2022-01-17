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    • Güncel
    • 17.01.2022 21:50
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    • 17.01.2022 22:23
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    HDP'li Musa Piroğlu CHP ve HDP arasındaki kirli ittifakı böyle afişe etti! Dün yapılmayan işler yapılıyor, o yüzden rahatız

    HDP ile CHP arasındaki kirli ittifak her geçen gün netleşmeye devam ediyor. Son olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, 'Koçero Meleti' kod adlı terörist Volkan Bora ile ortaya çıkan fotoğraflarına sessiz kalması ittifakın en net göstergesi olmuştu. HDP vekili Musa Piroğlu'nun bir canlı yayında söylediği "Gara operasyonlarında bir tezkere getirildi reddedildi. Suriye'ye operasyon yapılmak istendi CHP 'hayır' dedi. Dün yapılmayan işler yapılıyor, o yüzden rahatız." sözleri PKK/HDP ile CHP arasındaki ilişkilerin boyutunu gözler önüne serdi.

    CHP ve HDP arasındaki ittifak böyle afişe oldu

    YouTube üzerinden yayın yapan İlk Bakış TV isimli kanalda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan HDP vekili Musa Piroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'kendilerini yok sayan' açıklamalarına değindi.

    BELEDİYELERDE HDP YARDIMI
    Akşener'in kreş temeli atma töreninde yaptığı, "İstanbul'u iki partiyle kazandık" çıkışının politik hesaplarla alakalı olduğunu ifade eden Piroğlu, "31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde bir tavrımız vardı. Bu büyükşehirler CHP ya da başka partilerin yönetimine geçtiyse temel unsuru HDP'dir. Birilerinin ne dediği artık bizi çok ilgilendirmiyor." diye konuştu.

    MİLLET İTTİFAKI HDP SAYESİNDE KAZANMIŞ


        Temel hedeflerinin AK Parti iktidarını 'yıkmak' olduğunu söyleyen Piroğlu, "HDP üstüne düşeni yapacak. Yerel seçimlerde de biz bu taktiği izledik. Biz birçok yerde belediye başkanlığına aday çıkarmadığımız için Millet İttifakı kazandı. Aday çıkardığımız hiçbir bölgede Millet İttifakı'ndan kimse seçim kazanamadı. Biz kimin ne dediğiyle çok uğraşmıyoruz. O, onların politik hesaplarıyla alakalı." dedi.

        CHP HDP'YE ÇALIŞTI!
        Millet İttifakı'nın son tahlilde nerede duracaklarına bakacaklarını ifade eden Piroğlu, "Gara operasyonlarında bir tezkere getirildi reddedildi. Suriye'ye operasyon yapılmak istendi CHP 'hayır' dedi. Bir dizi sembolik adımlar atıldı. Dün yapılmayan işler yapılıyor, o yüzden rahatız. İnanın bize atılan her adım bizim çabamızla atılıyor." ifadelerini kullandı.
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        Söylediğini yapan tek lider
        Haberler Güncel HDP'li Musa Piroğlu CHP ve HDP arasındaki kirli ittifakı böyle afişe etti! Dün yapılmayan işler yapılıyor, o yüzden rahatız
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