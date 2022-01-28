İmamoğlu, Atina’da ‘Türkiye’de darbe’ konulu gizli bir toplantıya katılan büyükelçi Chilcott ile ne görüştü?

"Buluşmanın ilk olarak gizli kalması planlanmıştı. Ancak görüşme sızdırıldı." denilen haberde Yunan siyaset ve medya temsilcilerinin bir araya geldiğini yazan gazete, toplantıda Erdoğan'a karşı bir darbe girişiminin konu edildiğini aktardı. Gazetenin iddiasına göre, Chilcott aynı toplantıda Abdullah Gül ve aktif görevde olan iki isimden bahsetti.



HER TAŞIN ALTINDA AYNI BÜYÜKELÇİ VAR

İstanbullular karla mücadele verirken, İBB Başkanı İmamoğlu'nun İngiltere Büyükelçisi Chilcott ile balıkçıda bir araya gelmesi yeni bir tartışma başlattı. Chilcott 16 Ekim'de İngiltere'nin Atina ve Lefkoşa büyükelçileriyle Atina'da bir araya gelmiş, "Türkiye'de darbe senaryoları" konuşulmuştu.

İMAMOĞLU BÜYÜKELÇİ İLE NE GÖRÜŞTÜ?

İstanbul'u kar teslim alırken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott balıkçıda bir araya gelmesi, birçok soru işaretini de beraberinde getirdi. İmamoğlu, siyasi kariyerini riske atabilecek bu skandal yemeğe neden katılmak zorunda kaldı?