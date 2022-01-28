Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.01.2022 10:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.01.2022 11:03
    ABONE OL

    İmamoğlu, Atina’da ‘Türkiye’de darbe’ konulu gizli bir toplantıya katılan büyükelçi Chilcott ile ne görüştü?

    İstanbullular karla mücadele verirken, CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu’nun İngiltere Büyükelçisi Chilcott ile balıkçıda bir araya gelmesi yeni bir tartışma başlattı. Chilcott 16 Ekim’de İngiltere’nin Atina ve Lefkoşa büyükelçileriyle Atina’da bir araya gelmiş, “Türkiye’de darbe senaryoları” konuşulmuştu. İngiltere Büyükelçisi Chilcott, Türkiye aleyhtarlığı yapılan siyasi yemekli toplantılarının baş aktörü olmasıyla tanınıyor. Yunanistan’ın 127 yıllık sağcı gazetesi Estia, İngiltere’nin Atina Büyükelçisi Matthew Lodge’un Atina’da 16 Ekim 2021 tarihinde düzenlediği yemekli organizasyonunun ayrıntılarını sayfasına taşımıştı. Haberde İngiltere’nin Atina, Lefkoşa ve Ankara büyükelçileri; Yunan siyasetçilerini toplayarak, “Erdoğan’ın günleri sayılı, kansız bir geçişe gidiyoruz” bilgisine yer vermişti.

    Balıkçı vakası ihanet miydi?

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul büyük bir kar felaketiyle karşı karşıya kaldığı anlarda İngiliz Büyükelçi ile içkili bir mekanda balık keyfi yapmaya gitti.

    Vatandaşların kar küreme aracı beklediği anlarda, kar küreme aracının eskortluğunda balık restoranına giden Ekrem İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüdü.

    Olayın ortaya çıkmasının ardından "1 saatlik bir yemek" diyen Ekrem İmamoğlu'nun yaklaşık 3 saat balıkçıda olduğu ortaya çıkan kamera görüntüleriyle kanıtlandı.



    ASIL BOMBA BULUŞTUĞU İSİM!
    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiltere Büyükelçisi Chilcott ile ne görüştüğüne ilişkin şu ana kadar kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama yapmazken Chilcott'un 16 Ekim 2021'de Atina'da katıldığı bir toplantı kafaları daha da karıştırdı. Yunanistan medyası, 16 Ekim'de İngiltere'nin Atina, Lefkoşa ve Ankara büyükelçilerinin Atina'da gizli bir toplantı yaptığını yazdı.

    "Buluşmanın ilk olarak gizli kalması planlanmıştı. Ancak görüşme sızdırıldı." denilen haberde Yunan siyaset ve medya temsilcilerinin bir araya geldiğini yazan gazete, toplantıda Erdoğan'a karşı bir darbe girişiminin konu edildiğini aktardı. Gazetenin iddiasına göre, Chilcott aynı toplantıda Abdullah Gül ve aktif görevde olan iki isimden bahsetti.

    HER TAŞIN ALTINDA AYNI BÜYÜKELÇİ VAR
    İstanbullular karla mücadele verirken, İBB Başkanı İmamoğlu'nun İngiltere Büyükelçisi Chilcott ile balıkçıda bir araya gelmesi yeni bir tartışma başlattı. Chilcott 16 Ekim'de İngiltere'nin Atina ve Lefkoşa büyükelçileriyle Atina'da bir araya gelmiş, "Türkiye'de darbe senaryoları" konuşulmuştu.

    İMAMOĞLU BÜYÜKELÇİ İLE NE GÖRÜŞTÜ?
    İstanbul'u kar teslim alırken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott balıkçıda bir araya gelmesi, birçok soru işaretini de beraberinde getirdi. İmamoğlu, siyasi kariyerini riske atabilecek bu skandal yemeğe neden katılmak zorunda kaldı?

        3 SAATLİK GÖRÜŞME
        İstanbul'da karla mücadelede en kritik üç saatte İmamoğlu 17:47'de restorana girmiş resimlerin basına sızması üzerine toplantıyı saat 20:49'da sona erdirmişti. Bu üç saatte İmamoğlu, İngiliz Büyükelçi ile neler konuştu? Cumhurbaşkanlığı adaylığı iddiası bulunan İmamoğlu İngiliz elçiyle hangi konuları masaya yatırdı?

        "ERDOĞAN'IN GÜNLERİ SAYILI KANSIZ BİR GEÇİŞE GİDİYORUZ"
        İngiltere Büyükelçisi Chilcott, Türkiye aleyhtarlığı yapılan siyasi yemekli toplantılarının baş aktörü olmasıyla tanınıyor. Yunanistan'ın 127 yıllık sağcı gazetesi Estia, İngiltere'nin Atina Büyükelçisi Matthew Lodge'un Atina'da 16 Ekim 2021 tarihinde düzenlediği yemekli organizasyonunun ayrıntılarını sayfasına taşımıştı. Haberde İngiltere'nin Atina, Lefkoşa ve Ankara büyükelçileri; Yunan siyasetçilerini toplayarak, "Erdoğan'ın günleri sayılı, kansız bir geçişe gidiyoruz" bilgisine yer vermişti.

        ERDOĞAN'IN SAĞLIK SORUNLARI TARTIŞILDI
        Yunan gazetesinin toplantıyla ilgili yazdığı haberde şu açıklamalara yer veriliyor: "İşin özü, büyükelçilerin Türkiye'ye ilişkin çizdikleri resimde. İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan bir üst düzey yetkilinin de önünde, artık Erdoğan'ın iktidardaki günlerinin sayılı olduğunu, yeni bir duruma kansız bir geçişin ihtimal dışı olmadığını söyledi. Bunun üzerine (Erdoğan'ın) sağlığına dair söylentilere dair detaylı bir tartışma yaşandı."

        TÜRKİYE'DE DARBE SENARYOLARI KONUŞULDU
        Yemekli toplantıda "Türkiye'de darbe senaryoları"nın da konuşulduğuna işaret eden Estia gazetesi, "Bir saray darbesinde ailesinin korunması ve güven altına alınmasına yönelik garantilerle iktidarın barışçıl teslimine liderlik edebilecek şahıslara atıfta bulunuldu" diye yazdı. Gazete, "tartışmalardan, bu isimlerin eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve görevdeki iki yetkili olduğunun anlaşıldığını" öne sürdü.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Cinayet günü Ece Erken bakın ne demiş!
        Haberler Güncel İmamoğlu, Atina’da ‘Türkiye’de darbe’ konulu gizli bir toplantıya katılan büyükelçi Chilcott ile ne görüştü?
            SON DAKİKA