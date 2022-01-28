İmamoğlu, Atina’da ‘Türkiye’de darbe’ konulu gizli bir toplantıya katılan büyükelçi Chilcott ile ne görüştü?

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul büyük bir kar felaketiyle karşı karşıya kaldığı anlarda İngiliz Büyükelçi ile içkili bir mekanda balık keyfi yapmaya gitti.
Vatandaşların kar küreme aracı beklediği anlarda, kar küreme aracının eskortluğunda balık restoranına giden Ekrem İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüdü.
Olayın ortaya çıkmasının ardından "1 saatlik bir yemek" diyen Ekrem İmamoğlu'nun yaklaşık 3 saat balıkçıda olduğu ortaya çıkan kamera görüntüleriyle kanıtlandı.
ASIL BOMBA BULUŞTUĞU İSİM!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiltere Büyükelçisi Chilcott ile ne görüştüğüne ilişkin şu ana kadar kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama yapmazken Chilcott'un 16 Ekim 2021'de Atina'da katıldığı bir toplantı kafaları daha da karıştırdı. Yunanistan medyası, 16 Ekim'de İngiltere'nin Atina, Lefkoşa ve Ankara büyükelçilerinin Atina'da gizli bir toplantı yaptığını yazdı.
"Buluşmanın ilk olarak gizli kalması planlanmıştı. Ancak görüşme sızdırıldı." denilen haberde Yunan siyaset ve medya temsilcilerinin bir araya geldiğini yazan gazete, toplantıda Erdoğan'a karşı bir darbe girişiminin konu edildiğini aktardı. Gazetenin iddiasına göre, Chilcott aynı toplantıda Abdullah Gül ve aktif görevde olan iki isimden bahsetti.
HER TAŞIN ALTINDA AYNI BÜYÜKELÇİ VAR
İstanbullular karla mücadele verirken, İBB Başkanı İmamoğlu'nun İngiltere Büyükelçisi Chilcott ile balıkçıda bir araya gelmesi yeni bir tartışma başlattı. Chilcott 16 Ekim'de İngiltere'nin Atina ve Lefkoşa büyükelçileriyle Atina'da bir araya gelmiş, "Türkiye'de darbe senaryoları" konuşulmuştu.
İMAMOĞLU BÜYÜKELÇİ İLE NE GÖRÜŞTÜ?
İstanbul'u kar teslim alırken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott balıkçıda bir araya gelmesi, birçok soru işaretini de beraberinde getirdi. İmamoğlu, siyasi kariyerini riske atabilecek bu skandal yemeğe neden katılmak zorunda kaldı?