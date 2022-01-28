A Haber İran'daki doğal gaz kesintisinin yaşandığı bölgede!





Kesintinin sebebinin sızıntı olduğunu ve geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gaz akışının yapılmasının sebebinin bu arızayı tespit etmek olduğunu belirten Karabağ, "Arızanın kaynağının bir sızıntı olduğu ve nu sızıntının basıncın düşmesine neden olduğu ifade edildi. Geçtiğimiz gün söz konusu hatta gaz verilmeye başlandı. Gaz verilmenin amacı ise sızıntının düzeyini test etmek. Şu anda tesisin olduğu bölgede ağır kış koşulları söz konusu. İran'da tüm zamanların gaz tüketim rekoru kırıldı ve bu kayda geçti. Şu anda İran'da gaz sıkıntısı yaşanıyor. Bu durum İran'da konutlara yansımadı. İran'da ağır sanayi tesislerine birkaç gündür gaz verilmiyor. Bunun yerine petrol ve petrol ürünleri tedariği sağlanıyor. Bu şekilde sorun çözülmeye çalışıyor." dedi.



BAKANLIK 10 MADDEDE CEVAPLADI

Yalanlarıyla algı oluşturmak isteyen muhalefete Enerji Bakanlığı 10 maddede cevap vererek, "Tesislerimizde azami miktarda gaz depolanmıştır. İran dahil hiçbir ülkeye borcumuz yok" dedi.