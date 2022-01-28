A Haber İran'daki doğal gaz kesintisinin yaşandığı bölgede!

İran'ın Türkiye'ye verdiği doğalgazı 10 gün süreyle durdurması üzerine BOTAŞ bölgeye bir heyet göndermişti. İran gazında yaşanan kesinti muhalefetin peş peşe yalanlar üretmesini sebep olmuştu. İran'dan Türkiye'ye yönelik doğalgaz tedariğinin teknik nedenlerden dolayı kesildiği bildirilmişti.
A HABER ARIZANIN OLDUĞU BÖLGEYİ GÖRÜNTÜLEDİ
A Haber İran'daki teknik arızanın yaşandığı bölgeyi görüntüledi. Yaşanan doğal gaz kesintisinin sebeplerini canlı yayında açıklayan A Haber muhabiri Ekber Karabağ, "Bir süredir İran'dan Türkiye'ye gaz akışı sağlanamadı. Normalde 28,5 milyon metreküp doğalgaz gelmesi gerekiyordu ancak teknik arıza sebebiyle bu mümkün olmuyor. Teknik arıza İran-Türkiye sınırında İran tarafında bulunan Bazergan Doğalgaz İstasyonu'nda geldiği İranlı yetkililer tarafından yapıldı. Bölge hemen Türkiye'ye yakın bir noktada Gürbulak'ın karşı noktasına denk geliyor. Arızanın giderilmesi için Enerji Bakanlığı ve BOTAŞ yetkilileri bölgeye gitti ve bir an önce çözülmesi için uğraşılıyor." ifadelerini kullandı.
Kesintinin sebebinin sızıntı olduğunu ve geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gaz akışının yapılmasının sebebinin bu arızayı tespit etmek olduğunu belirten Karabağ, "Arızanın kaynağının bir sızıntı olduğu ve nu sızıntının basıncın düşmesine neden olduğu ifade edildi. Geçtiğimiz gün söz konusu hatta gaz verilmeye başlandı. Gaz verilmenin amacı ise sızıntının düzeyini test etmek. Şu anda tesisin olduğu bölgede ağır kış koşulları söz konusu. İran'da tüm zamanların gaz tüketim rekoru kırıldı ve bu kayda geçti. Şu anda İran'da gaz sıkıntısı yaşanıyor. Bu durum İran'da konutlara yansımadı. İran'da ağır sanayi tesislerine birkaç gündür gaz verilmiyor. Bunun yerine petrol ve petrol ürünleri tedariği sağlanıyor. Bu şekilde sorun çözülmeye çalışıyor." dedi.
BAKANLIK 10 MADDEDE CEVAPLADI
Yalanlarıyla algı oluşturmak isteyen muhalefete Enerji Bakanlığı 10 maddede cevap vererek, "Tesislerimizde azami miktarda gaz depolanmıştır. İran dahil hiçbir ülkeye borcumuz yok" dedi.
PLANSIZLIK YOK
Kesintinin sebepleriyle ilgili konuyu köşesine taşıyan ve Türkiye'nin kış aylarından önce aldığı önlemlere dikkat çeken Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, yazısında, "Bunlar yapılmasaydı, bugün yaşanan kesintiler sadece sanayiyle sınırlı kalmazdı." ifadelerini kullandı.
İşte Dilek Güngör'ün 26 Ocak tarihli yazısı;
Biliyorsunuz, birkaç gündür gündem İran...
Geçen hafta Türkiye'ye verdiği doğalgazı 10 günlüğüne kestiğini açıkladı. (İran'dan günlük 28.5 milyon metreküp civarında gaz alınıyor. 10 günlük miktar 285 milyon metreküpü buluyor.)
Tabii, kışın sert geçtiği hatta günlük tüketimin 300 milyon m3'e ulaştığı şu günlerde bu haber pek de iyi olmadı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı krizi yönetmek için sanayide elektrik ve gaz kısıntısına gitti. Sanayiciler haliyle isyanda...
Fakat belli ki, bu iş uzun sürmeyecek.
Neden böyle diyorum?