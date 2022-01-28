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    • 28.01.2022 10:52
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    • 28.01.2022 11:02
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    MİT'ten nokta operasyon! PKK/YBŞ'nin sözde özel kuvvet sorumlusu Sileman Şemo Yusuf etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberi... MİT'in nokta operasyonuyla, terör örgütü PKK/YBŞ'nin sözde özel kuvvet sorumlusu Sileman Şemo Yusuf, Irak'ın Sincar Bab Şilo bölgesinde etkisiz hale getirildi. YBŞ'nin sözde genel sorumlusu PKK mensubu "Seyit" kod adlı Hasan Said Hasan da MİT'in Ağustos 2021'deki nokta operasyonu ile Sincar'da etkisiz hale getirilmişti.

    MİT’ten nokta operasyon! Kritik isim etkisiz hale getirildi

    Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), Irak'ın Sincar bölgesinde düzenlediği nokta operasyonla, terör örgütü PKK/YBŞ'nin sözde özel kuvvet sorumlusu "Azad" kod adlı Sileman Şemo Yusuf etkisiz hale getirildi.

    Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, PKK/KCK kontrolündeki Sincar'ın Bab Şilo bölgesinde, terörist Sileman Şemo Yusuf'un bulunduğu araca operasyon düzenledi.

    Nokta atışı ile vurulan araçtaki terörist etkisiz hale getirildi.

    YBŞ'nin sözde genel sorumlusu PKK mensubu "Seyit" kod adlı Hasan Said Hasan da MİT'in Ağustos 2021'deki nokta operasyonu ile Sincar'da etkisiz hale getirilmişti.

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    Haberler Güncel MİT'ten nokta operasyon! PKK/YBŞ'nin sözde özel kuvvet sorumlusu Sileman Şemo Yusuf etkisiz hale getirildi
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