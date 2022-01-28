CHP'nin eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy yolsuzluk, zimmet ve birçok suçtan yargılanıyor

Aksoy ve diğer sanıkların yargılanmasına bugün Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya Aksoy'un yanı sıra sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Celsede dönemin başkan yardımcısı Mehmet Çakmak tanık olarak dinlendi. Şantiye dosyasını kendisinin incelediğini belirten Çakmak, "Kubilay Bey benden Koyundere şantiyesiyle ilgili rapor hazırlamamı istedi. Çok istemedim. Bunun üzerine Aksoy 3 gün içinde rapor hazırlamamı istedi. Kurum içi gerekli yazışmaların ardından şantiyenin 3 günlük kamera görüntüleri bana getirildi. Bazı şeyler ortaya çıkınca devamını izlemedim. Koyundere şantiyesinden gayri hukuki yollarla hurda çıkarıldığını raporladım. O sırada Ankara'da olan Serdar Bey beni arayıp raporu hazırlayıp hazırlamadığımı sordu. Ertesi gün Menemen'e döndü. Saat 17.00'ye kadar beni çağırmasını bekledim. Çağırmayınca dosyayı sistem üzerinden yükledim. Ardından gerekli tutanakları tutturup makama çıktım. Tutanağı okudu, flash belleği aldı. Sonra imzalayacağını söyledi. Kabul etmeyip kayıtları izlememiz gerektiğini söyledim. Belleği bilgisayara taktık ama çalışmadı. Ben de başka bir yere kopyalamak için belleği alıp aşağıya indim. Ardından başkanın özel kalem müdürü aradı. Başkan yardımcısı Mustafa İlhan'ın odasına gittim. Odaya girdiğimde içeride bulunan Duran B., 'Mehmet hocam bu dosya başkanı götürür' dedi. Ben de muhakkiklik verilmesi durumunda olaya karışanları görevden alabileceğimi söyledim. Beni ikna etmeye çalıştılar. İkna olmayınca sistemimi 3 gün kapattılar. Savcılığa suç duyurusunda bulundum" dedi.

"ANLATTIKLARINDA ATLAMA VAR"

Çakmak'ın konuşması sırasında salonda zaman zaman tartışmalar yaşandı. Çakmak'ın ifadesine cevap veren Aksoy, "Mehmet Çakmak'ı ben görevlendirdim ve kendisine sonuna kadar gitmesini söyledim. Fakat anlattıklarında atlama var" dedi.