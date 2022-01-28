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    • Güncel
    • 28.01.2022 18:53
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    • 28.01.2022 18:53
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    Dışişleri Bakanlığı'ndan Tacikistan-Kırgızistan sınırındaki çatışmaların yatışmasına ilişkin açıklama: Memnuniyet duyuyoruz

    Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı'ndan Tacikistan-Kırgızistan sınırında çıkan çatışmanın ateşkesle sonuçlanmasına ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada ateşkesten memnuniyet duyulduğu belirtilirken "Bu tür olayların tekrar yaşanmaması temennisiyle, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

    Dışileri’nden Tacikistan-Kırgızistan mesajı

    Dışişleri Bakanlığı'ndan Tacikistan-Kırgızistan sınırında çıkan çatışmanın ateşkesle sonuçlanmasına ilişkin açıklama yapıldı.

    Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "ATEŞKESİN SAĞLANMASINDAN MEMNUNİYET DUYUYORUZ"
    "Dün akşam (27 Ocak) Tacikistan-Kırgızistan sınırında çıkan çatışmanın tarafların sağduyusu ile büyümeden yatışmasından ve ateşkesin sağlanmasından memnuniyet duyuyoruz.

    Dost ve kardeş iki ülke arasında sınır gerginliğinin müzakere yoluyla barışçıl şekilde çözüme kavuşturulması yönündeki samimi arzumuzu yineliyoruz.

    Bu tür olayların tekrar yaşanmaması temennisiyle, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz."

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    Haberler Güncel Dışişleri Bakanlığı'ndan Tacikistan-Kırgızistan sınırındaki çatışmaların yatışmasına ilişkin açıklama: Memnuniyet duyuyoruz
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