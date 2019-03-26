zmir'de PKK ve terör örgütleriyle bağlantılı birçok ismin CHP listelerinden belediye meclis üyesi adayı gösterilmesinin ardından önceki gün de Menemen'de "CHP ve PKK'yı aynı masada bir araya getiren" yeni bir skandal yaşandı.Menemen'de CHP'li Belediye Başkan adayı Serdar Aksoy, Asarlık Mahallesi'nde PKK'lı kimliği ile bilinen ve daha önce terör suçundan hapis cezası alan HDP 'li yönetici Aydın Erensayın ile birlikte düzenledikleri toplantıyla vatandaşlardan birlikte oy istedi. Tek bir Türk Bayrağı , hatta CHP ve İP afişinin bile asılı olmadığı toplantıda Demokratik Bölgeler Partisi Kuzey Koordinatörü Kerim Akburak da yer aldı.

Toplantıda Serdar Aksoy'a ayrıca CHP listesinden belediye meclis üyesi adayı gösterilen ve terör bağlantıları tespit edilen Seval Bozkurt da eşlik etti. Aksoy'un bölücü terör örgütüne üye olmak suçundan 3 yıl önce tutuklanan Aydın Erensayın'la birlikte aynı masada oy istemesi büyük tepki çekti. Bu arada Erensayın'ın bir kardeşinin daha bölücü terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandığı öğrenildi.Toplantının yapıldığı salonda tek bir Türk Bayrağı ve parti afişi bulunmamasını Yeni Asır'a değerlendiren Belediye Başkan Adayı Serdar Aksoy, "Türk bayrağı veya parti bayrağı olmayabilir, sürekli yanımızda gezdirmiyoruz" dedi.Vatandaşlar ise daha önce birçok etkinlikte Türk Bayrağı ve CHP flamalarına yer veren Serdar Aksoy'un Asarlık'ta bir düğün salonunda düzenlenen bu toplantıya Türk Bayrağı ve parti flamalarını özellikle getirmediğini vurguladı.Menemen'de CHP listesinden belediye meclis üyesi adayı gösterilen Gürkan Develi ve Seval Aydemir Bozkurt'un kabarık bir 'terör sicili'ne sahip olduğu ortaya çıkmıştı.

'PKK terör örgütü üyesi olmak', 'molotoflu saldırı düzenlemek', 'polise saldırmak', 'Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bütünlüğü bozmaya yönelik bir çok eylemde yer almak' gibi çeşitli suçlardan kaydı ve suç dosyaları olduğu ortaya çıkan bu iki ismin CHP ve İP'nin ortak adayı olan Serdar Aksoy'la bir açılışta gülerken çekilen resimleri ortaya çıkmıştı. CHP ilçe yönetimi bu belge ve bağlantılara rağmen ittifakı yalanlamıştı.

YENİASIR / FATİH ŞENDİL