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    Son dakika: 28 Ocak deprem mi oldu? Antalya'da Gazipaşa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD'dan açıklama

    Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deniz yüzeyinin 3,32 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Gazipaşa ilçesine 82.60 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

    takvim.com.tr
    AA
    Antalya sallandı! Korkutan deprem

    Akdeniz açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.57'de Akdeniz'de, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

    Deniz yüzeyinin 3,32 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Gazipaşa ilçesine 82.60 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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    Haberler Güncel Son dakika: 28 Ocak deprem mi oldu? Antalya'da Gazipaşa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD'dan açıklama
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