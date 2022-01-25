SON DAKİKA: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına madde madde cevap

1. SANAYİYE FAHİŞ ZAM YAPILDI
CEVAP:
BOTAŞ doğal gaz toptan satış fiyatlarını; piyasa koşullarını, ülkenin ekonomik şartlarını, piyasa fiyat istikrarını, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararlarını ve alım-satım ile işletme giderlerini dikkate alarak mümkün olan en makul seviyede belirleyerek, doğal gazı tüketiciye sunmaktadır.
2021 yılı başından itibaren Dünya ve Avrupa enerji piyasalarındaki tüketicilerin, piyasalarda yaşanmakta olan olağandışı ve olağanüstü dalgalanmalara bağlı olarak fahiş enerji fiyatlarına maruz kaldıkları kamuoyu tarafından da yakinen bilinmekte olup, bütün dünyada yaşanan yüksek enerji fiyatları bugüne kadar tüketicilerimize yansıtılmamıştır.
Avrupa'daki en likit ve derin doğal gaz ticaret merkezlerinden birisi olan TTF'deki (Title Transfer Facility - Hollanda) doğal gaz fiyatları son bir yılda yaklaşık %555 oranında artmıştır.
Ülkemizdeki doğal gaz satış fiyatlarına asgari oranda fiyat artışı yapılmış olup, sanayicimize halen dünya piyasalarındaki en düşük fiyatla doğal gaz arzı yapılarak, sanayicilerimize ucuz enerji girdisi sağlanarak desteklenmektedirler.
2. BAZI TESİSLERİ ÖNCELEDİLER, DAĞITIM YAPILIRKEN AYRIMCILIK YAPTILAR
CEVAP:
BOTAŞ tarafından 21.01.2022 tarihi saat 08:00 itibariyle konutlar, hastaneler, okullar, üniversiteler, ekmek üreticileri, et/et ürünleri, süt/süt ürünleri ve ilaç üreticileri vb. diğer ısınma amaçlı gaz kullanımlarında herhangi kesinti/kısıntı olmamasını teminen öncelikle proses-buhar amaçlı doğal gaz kullanan sanayi ve Elektrik Üretimi Amacıyla (Hastanelerin ve üniversitelerin elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları hariç olmak üzere) yıllık doğal gaz kullanımı 300.001 Sm3 ve üzeri Serbest Tüketicilere herhangi bir ayrım yapılmaksızın tamamında sözleşmelerinde yer alan günlük doğal gaz çekiş miktarları %60 ile sınırlandırılmıştır.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın başkanlığında sanayicilerimizle 23 Ocak 2022 tarihinde yapılan toplantıda, sanayicilerimizden gelen doğal gaz kısıntılarındaki muafiyet taleplerine ilişkin olarak sanayicilerimizin kritik sektörlerle ilgili taleplerini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza iletmesi ve yapılacak değerlendirmeye göre gaz muafiyeti sağlanacak kritik sektörlerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızca belirlenerek ETKB'ye iletilmesi akabinde sanayide uygulanan doğalgaz kısıntısı konusunda yeni düzenlemelerde bulunulacaktır.
3. İRAN'IN GAZ KESİNTİSİ DAHA DA UZAYACAK.
CEVAP:
İran tarafından doğal gaz iletim hattında meydana gelen bir arıza sebebiyle 20.01.2022 tarihinden itibaren 10 gün süre ile gaz arzı sağlanamayacağı bildirilmiştir. Bu süreçte, ülkemiz doğal gaz arz güvenliğinin sağlanmasına yönelik İran tarafında teknik ve üst düzey temaslara başlanmış olup görüşmeler sürdürülmektedir.