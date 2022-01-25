SON DAKİKA: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına madde madde cevap





5. CUMHURİYET TARİHİNDE İLK DEFA BÖYLE BİR OLAYLA KARŞILAŞILIYOR.



CEVAP:

LNG ve boru hattı ile sağlanan arz kaynaklarından ülkemize yapılan doğal gaz arzında geçmiş yıllarda da sık sık özellikle kış dönemlerinde kısıntı/kesintiler yaşanmıştır. Bu sorunların çözümü amacıyla son yıllarda iletim hattı, depolama kapasitesi artırımı, LNG ve FSRU terminallerimizin kapasitelerinin artırımı, kompresör istasyonları, Tanap ve Türk Akım hattı gibi yatırımlarımız tamamlanmıştır

Son yıllarda LNG ve depolama kapasitelerimiz artırılmasına dair yapılan yatırımlar sonucunda son 5 yılda doğal gazda herhangi bir kesinti/kısıntı uygulaması yapılmamıştır. Ancak ülkemizin tamamında etkisini devam ettiren olağanüstü soğuk hava koşullarına bağlı olarak 73 ilimizde rekor doğal gaz tüketimleri yaşanmakta olup, buna bağlı olarak ısınma amaçlı evsel tüketimler %60 oranında artmış ve ayrıca İran arz kaynağında da kesinti yaşanması ile birlikte doğal gazda bu dönemde kısıntı yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.