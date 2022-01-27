Son dakika: Türkiye'den Birleşmiş Milletler'e 'Barış Gücü' tepkisi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kıbrıs Adası'nda konuşlu BM Barış Gücü'nün görev süresini 27 Ocak'ta aldığı kararla 6 ay daha uzattı. Dışişleri Bakanlığı da bu kararla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı'nın söz konusu kararla ilgili yaptığı açıklamayı tümüyle desteklediklerine yer verilen açıklamada, karar alınırken tüm çağrı ve ikazlara rağmen KKTC makamlarının rızasının BM kural ve ilkelerine aykırı olarak yine alınmadığı anlatıldı.