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    • 27.01.2022 23:06
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    Son dakika: Türkiye'den Birleşmiş Milletler'e 'Barış Gücü' tepkisi

    Kıbrıs Adası’nda konuşlu BM Barış Gücü’nün görev süresi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından 6 ay daha uzatıldı. Karara Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden çok sert tepki gösterildi. Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tüm çağrı ve ikazlara rağmen KKTC makamlarının rızası BM kural ve ilkelerine aykırı olarak yine alınmamıştır. BM Güvenlik Konseyi'nin bir tarafın rızasını yansıtmayan bir çözüm modelini dayatmaya çalışması çelişkili bir tutumdur" ifadelerine yer verildi.

    Türkiye’den BM’ye ’Barış Gücü’ tepkisi

    Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kıbrıs Adası'nda konuşlu BM Barış Gücü'nün görev süresini 27 Ocak'ta aldığı kararla 6 ay daha uzattı. Dışişleri Bakanlığı da bu kararla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı'nın söz konusu kararla ilgili yaptığı açıklamayı tümüyle desteklediklerine yer verilen açıklamada, karar alınırken tüm çağrı ve ikazlara rağmen KKTC makamlarının rızasının BM kural ve ilkelerine aykırı olarak yine alınmadığı anlatıldı.

    "ÇİFTE STANDART ÖRNEĞİ"
    "KKTC makamlarının bundan sonra atacağı adımlara desteğimiz tamdır" denilen açıklamada, şu sözlere yer verildi:

    Yasal bir düzenleme yapılmasından bugüne kadar ısrarla imtina edilmiş, ancak BM Barış Gücü KKTC makamlarının iyi niyetli yaklaşımı çerçevesinde faaliyetlerini sürdürebilmiştir. Güvenlik Konseyi'nin bir yandan Ada'daki taraflara çözümü bulmalarını söylerken, diğer yandan 50 yılı aşkın süredir denenmiş, tüketilmiş, sonuç vermediği kanıtlanmış ve bir tarafın rızasını yansıtmayan bir çözüm modelini dayatmaya çalışması gerçeklikten kopuk ve çelişkili bir tutumdur.



    Öte yandan, BM Güvenlik Konseyi'nin KKTC makamlarının Maraş'ta attığı uluslararası hukuka uygun adımları eleştirmesi mülkiyet haklarının ihlalidir. Ayrıca Konsey'in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Doğu Akdeniz'de attığı gerginliği artıran ve Kıbrıs Türklerinin haklarını yok sayan tek taraflı adımları görmezden gelmesi yine bir çifte standart örneğidir.

    Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözümün sağlanabilmesi için Güvenlik Konseyi'ni ve uluslararası toplumu Ada'daki gerçekleri temel alan samimi ve yapıcı bir tutum benimsemeye, bu amaçla Kıbrıs Türk halkının müktesep hakları olan, egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tescil etmeye çağırıyoruz."



        KKTC'DEN SERT TEPKİ!
        KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu karara, "KKTC'nin rızasının alınmaması BM kurallarının ihlali anlamına gelir" sözleriyle tepki gösterdi.

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı konuya ilişkin yazılı açıklamasında,
        Barış operasyonlarının temel dayanağı olan, tüm tarafların rızalarına başvurulmasına ilişkin rehber ilkeyi hatırlattı.

        İlkenin bizzat BM tarafından göz ardı edilmesine tepki gösteren Tahsin Ertuğruloğlu, bu durumun BM'nin itibarını derinden sarstığını ve ülkedeki varlığını sorgulattığını ifade etti.

        Açıklamada, BM'nin halen geçerliliğini yitiren federasyon modelini dayatmaya çalışmasının taraflar arasındaki uçurumu açtığı vurgulandı.

        BM'nin bir an önce adada iki egemen eşit devlet olduğunu kabul etmesinin en gerçekçi yaklaşım olacağının altı çizildi.

        Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararında Maraş'a ilişkin gereksiz ifadeler kullanıldığını belirten Ertuğruloğlu, BMGK'nın sadece taraflı, siyasi bir karar alma peşinde koştuğunu söyledi.
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