e-YDS/2 başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? e-YDS başvuru 2022 ücreti ne kadar? e-YDS sınavı ne zaman düzenlenecek?

ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen e-YDS için heyecanlı bekleyiş başladı ve 2022 yılında ne zaman düzenleneceği merak konusu oldu. ÖSYM Başkanlığı, Elektronik Yabancı Dil Sınavı başvuru duyurusunu yayınladı ve detaylar adaylar tarafından öğrenilmek isteniyor. Sınav tarihinin yanı sıra başvuru zamanı, kılavuzu ve sınav ücreti bilgisi araştırılmaya başlandı. Peki e-YDS başvuru 2022 ücreti ne kadar? e-YDS/2 başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?
E-YDS BAŞVURU ÜCRETİ 2022 NE KADAR?
2022 sınav ücreti 360,00 TL olarak belirlendi. Adayların sınav ücreti ödeme işlemine geçmeden önce mutlaka bu kılavuzu dikkatlice okumaları/incelemeleri ve tüm sınav koşullarını/kurallarını kabul ederek sınav ücreti ödediklerini belirtir ekran üzerinde yer alan kutucuğu işaretlemeleri zorunludur.
2022 E-YDS/2 BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?
e-YDS 2022/2 İngilizce alanında, 19 Şubat 2022 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-sınav uygulama binalarında yapılacak olup sınav cevaplama süresi 180 dakikadır. Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Sınava başvuru süreci, 26 Ocak – 10 Şubat 2022 tarihleri arasında olup adaylar, başvurularını 26 Ocak 2022 tarihinde ÖSYM'nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden saat 14.00'ten itibaren yapabileceklerdir. e-YDS'ye başvuru yapacak adayların ödeme işleminden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir.