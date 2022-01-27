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    • 27.01.2022 12:15
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    • 27.01.2022 12:16
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    Başkan Erdoğan'a hakaret eden Hacer Anlı Karaşal ne polislerden dayak yedi ne de gözaltına alındı

    Başsavcılık, şüpheli Hacer Anlı Karaşal'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği için dosyasının bulunduğunu, çocuğunu düşürdüğü iddiasının sahte olduğunu ve henüz gözaltına alınmadığını belirtti. Karaşal, sosyal medyada polisler tarafından dövüldüğü için çocuğunu düşürdüğü iddiasında bulunmuştu.

    Adliyedeki işkence paylaşımını böyle yalanlandı

    Sosyal medyada hamile olduğu ve adliyede polisler tarafından dövüldüğü için bebeğini düşürdüğünü öne süren Hacer Karaşal''ın paylaşımına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama geldi.

    Sabah'ın haberine göre, başsavcılık söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını, Karasal'ın gözaltı ve ifadesinin alınmadığı, çocuğunu düşürdüğü yönündeki iddiasının ise gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

    KHK ile ihraç edilen üsteğmen Recep Karaşal'ın eşi Hatice Anlı Karaşal, sosyal medya hesabından Ankara Adliyesi'nde polisler tarafından darp edildiğini, hamile olduğunu ve bu nedenle bebeğini düşürdüğünü iddia ettiği bir paylaşımda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, paylaşımın üzerine açıklama yaptı.

    ADLİYEDE BİR İŞLEM YAPILMAMIŞ

    Başsavcılık, Hacer Anlı Karaşal'ın 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan şüpheli olduğu dosyası bulunduğu, söz konusu soruşturma ve başka bir soruşturma kapsamında herhangi bir gözaltına alınmadığı ve ifadesinin alınması talimatı verilmediği belirtildi.

    Açıklamada, Karaşal'ın adliyede bebeğini düşürdüğü yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını aktarıldı.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'a hakaret eden Hacer Anlı Karaşal ne polislerden dayak yedi ne de gözaltına alındı
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