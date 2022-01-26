Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldü mü, kim öldürdü? Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu ne zaman evlendi, kaç çocukları var?

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU ÖLDÜ MÜ, KİM ÖLDÜRDÜ?

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy'deki Balıkçılar Çarşısı'nda saat 00.30 sıralarında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldüğü, kendisiyle birlikte olan ve şoförünün ise yaralı kurtulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Saldırganın ve ya saldırganların belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.