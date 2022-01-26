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    • 28.01.2022 11:38
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    • 28.01.2022 11:39
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    Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldü mü, kim öldürdü? Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu ne zaman evlendi, kaç çocukları var?

    Bakırköy'de gece 00:30 sıralarında silah sesleri yankılandı. Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 kurşunun isabet ettiğii Şafak Mahmutyazıcıoğlu olay yerinde yaşamını yitirdi. Avukat olan Mahmutyazıcıoğlu bir dönem Beşiktaş'ın yöneticiliğini üstleniyordu. Son dakika haber ile birlikte Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu ne zaman evlendi, kaç çocukları var? Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldü mü, kim öldürdü? soruları gündeme geldi. İşte detaylar...

    Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu ne zaman evlendi, kaç çocukları var?

    Ünlü sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve şoförü gece saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybederken şoförü ise yaralı kurtuldu. Şafak Mahmutyazıcıoğlu aynı zamanda Beşiktaş'ın eski yöneticisiydi. Acı haberi alan Beşiktaş JK kulübü sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. İşte yoğun olarak araştırılan Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu ne zaman evlendi, kaç çocukları var? Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldü mü, kim öldürdü? soruların yanıtları...

    ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU ÖLDÜ MÜ, KİM ÖLDÜRDÜ?

    Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy'deki Balıkçılar Çarşısı'nda saat 00.30 sıralarında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

    İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldüğü, kendisiyle birlikte olan ve şoförünün ise yaralı kurtulduğu öğrenildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Saldırganın ve ya saldırganların belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

    ECE ERKEN ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU NE ZAMAN EVLENDİ?

    Sunucu Ece Erken, 2007–2009 yılları arasında Tuncer Öztarhan, 2014-2015 yılları arasında ise Serkan Uçar ile evlilik yaşamıştı.

    Erken'in Uçar ile birlikteliğinden Eymen (6) adında bir oğlu bulunuyor.

    Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu 2021 yılının Haziran ayında evlenmişti.

        MÜJDEYİ BÖYLE VERMİŞTİ!

        Sunucu Ece Erken avukat sevgilisiyle nikah masasına oturdu sosyal medya hesabından güzel haberi duyuran Erken nikahtan fotoğraf paylaşıp altına şu notu düşmüştü;

        ''Herkese selam, biz evlendik... Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize sonra dostlarımıza, sevenlere yanımızda olan herkese teşekkür ederiz.''

        OLAYLI BİRLİKTELİK

        Ece Erken'in, evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla aşk yaşaması uzun süre konuşulmuş, ardından Mahmutyazıcıoğlu eşinden boşanmıştı. Bir dargın bir barışık aşıklar aralarındaki sorunları çözdü. Bugün nikah masasına oturan çift aile arasında gerçekleşen bir törenle dünyaevine girdi.
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        Balıkçı vakası ihanet miydi?
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