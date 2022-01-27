Erdal Çınar kimdir? Erdal Çınar Ece Erken olayı nedir? Ece Erken ve eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu tehdit etmişti!

Program sunucusu Ece Erken'in 7 ay önce nikah masasına oturduğu eşi avukat ve eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Şüpheli cinayetin ardından Erken'i ve Mahmutyazıcıoğlu'nu yıllardır tehdit eden Erdal Çınar yeniden gündeme geldi. Peki Erdal Çınar kimdir? Erdal Çınar Ece Erken olayı nedir? Çınar ünlü çifte "Behzat Ç. rol yapar, Erdal Ç. öldürür" şeklinde mesajlar atınca tehdit ve hakaretten yargılanmıştı. İşte detaylar...
ECE ERKEN ERDAL ÇINAR OLAYI NEDİR?
Ece Erken ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu geçtiğimiz haziran ayında dünyaevine girmişti. Çift kendilerini telefon üzerinden tehdit eden Erdal Çınar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
Hakkında iddianame düzenlenen Çınar'ın, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na gönderdiği mesajların incelemesinde şunlar kaydedildi;
''Behzaat Ç. rol yapar, Erdal Ç. öldürür. Seni mezbahaya alır sığır gibi doğrarım, sana sığır desem sığırlara hakaret olur, seni elime geçirdiğim zaman o namus dediğin şeyi delik deşik etmezsem bana Erdal Ç. demesinler.''
Çınar avukatı evli olmasına rağmen Ece Erken ile birlikte olduğunu duyduğunu, bu nedenle Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisini tehdit etmeye başladığını iddia etti.
Erdal Çınar'ın, Mahmutyazıcıoğlu'na yönelik 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarını işlediği gerekçesiyle cezalandırılması talep edildi.
Mahkeme, sanığın adli tıp kurumundan akli denge raporu alınmasını talep etmişti.
EVLENDİĞİNİ BÖYLE DUYURMUŞTU
Erken ile Mahmutyazıcıoğlu, evlilik haberlerini sosyal medyada duyurmuştu. 43 yaşındaki sunucu, "Herkese selam. Biz evlendik. Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize sonra dostlarımıza, sevenlere yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" mesajını yazmıştı.