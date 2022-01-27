Erdal Çınar kimdir? Erdal Çınar Ece Erken olayı nedir? Ece Erken ve eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu tehdit etmişti!

Çınar avukatı evli olmasına rağmen Ece Erken ile birlikte olduğunu duyduğunu, bu nedenle Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisini tehdit etmeye başladığını iddia etti.

Erdal Çınar'ın, Mahmutyazıcıoğlu'na yönelik 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarını işlediği gerekçesiyle cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme, sanığın adli tıp kurumundan akli denge raporu alınmasını talep etmişti.

EVLENDİĞİNİ BÖYLE DUYURMUŞTU

Erken ile Mahmutyazıcıoğlu, evlilik haberlerini sosyal medyada duyurmuştu. 43 yaşındaki sunucu, "Herkese selam. Biz evlendik. Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize sonra dostlarımıza, sevenlere yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" mesajını yazmıştı.