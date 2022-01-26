Kuryeler ne zaman açılacak? 16 Ocak Motokurye yasağı devam ediyor mu, ne zaman bitiyor? Paket servis yasağı hakkında açıklama

MOTOKURTYE YASAĞI KALKTI MI?

26 Ocak'ta da motokurye yasağı devam ediyor. Yeni bir açıklamaya kadar motokuryelerin trafiğe çıkmaları yasak. Açıklama geldiği taktirde haberimiz güncellenecektir. Sıcak gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takip ediniz.

KURYELER NE ZAMAN AÇILACAK?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'daki yoğun Kar Yağışı ve buzlanma nedeniyle Trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için, Bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacak, Motosiklet ve elektrikli scooter'lar kullanılmayacaktır" ifadelerini kullandı.