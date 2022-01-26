Kuryeler ne zaman açılacak? 16 Ocak Motokurye yasağı devam ediyor mu, ne zaman bitiyor? Paket servis yasağı hakkında açıklama

Kuryeler ne zaman açılacak? Motokurye yasağı bitti mi? sorularının yanıtları araştırılıyor. Sipariş vemek isteyenler, motokuryelik yapanlar yasağın ne zaman kalkacağını merak ediyor. İstanbul'u esir alan kar nedeniyle can ve mal kaybının önlenemebilmesi için tedbirler alındı. Bu tedbirler arasında motokuryelerin trafiğe çıkma yasağı da yer alıyordu. Kar yağışının durmasıyla birlikte yasağın kalkıp kalkmadığı araştırılıyor. İşte son dakika gelişmeler...
MOTOKURTYE YASAĞI KALKTI MI?
26 Ocak'ta da motokurye yasağı devam ediyor. Yeni bir açıklamaya kadar motokuryelerin trafiğe çıkmaları yasak. Açıklama geldiği taktirde haberimiz güncellenecektir. Sıcak gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takip ediniz.
KURYELER NE ZAMAN AÇILACAK?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'daki yoğun Kar Yağışı ve buzlanma nedeniyle Trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için, Bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacak, Motosiklet ve elektrikli scooter'lar kullanılmayacaktır" ifadelerini kullandı.
YASAĞA UYMAYANLARA CEZA KESİLİYOR
Yerlikaya, yasağa uymayanlar için de ayrıca bir çağrıda bulundu: "Kıymetli İstanbullular,
Az sayıdaki işletme sadece motokuryelerin değil hemşehrilerimizin de canını hiçe sayıyor!
Yasağa rağmen #motokurye çalıştıran iş yerlerini lütfen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirin;
GEREKEN CEZAİ İŞLEMLERİ UYGULAYALIM!"