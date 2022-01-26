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    • 27.01.2022 00:07
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    • 27.01.2022 00:19
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Sedef Kabaş açıklaması: Hukuk neyi gerektiriyorsa, burada gereği yapılacaktır

    Muhalefetin gazetecisi Sedef Kabaş'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ağza alınmayacak hakaretleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Skandal sözlerin ardından Sedef Kabaş tutuklandı. Başkan Erdoğan bugün katıldığı bir canlı yayında konuya ilişkin görüşlerini aktardı. Başkan Erdoğan "Hukuk neyi gerektiriyorsa gereği yapılacaktır. Siyasette elbette eleştiri olacak ama bu temiz bir dille olmalı." dedi.

    Başkan Erdoğan’dan Sedef Kabaş açıklaması

    Muhalefetin gazetecisi Sedef Kabaş'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ağza alınmayacak hakaretleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Skandal sözlerin ardından Sedef Kabaş tutuklandı.

    HUKUK NEYİ GEREKTİRİYORSA YAPILACAKTIR
    Başkan Erdoğan bugün katıldığı bir canlı yayında konuya ilişkin görüşlerini aktardı. Başkan Erdoğan şu sözleri kullandı:

    Buradaki hakaret her şeyden önce şahsımla ilgili değil, temsil ettiğim makama yöneliktir. Devletin, devleti yöneten Cumhurbaşkanının ve Cumhurbaşkanlığı makamının hedef alınması söz konusu. Biz Cumhurbaşkanlığı makamının ve millet iradesinin izzetini korumakla yükümlüyüz. Bulunduğum makam bunu gerektiriyor.

        Hukuk neyi gerektiriyorsa, sonucu ne olursa olsun burada gereği yapılacaktır. Siyasette elbette eleştiri olur. Ancak bu temiz bir dille olmalıdır.

        'AHIR' BENZETMESİ TÜMÜYLE BU AZİZ MİLLETE HAKARETTİR
        Bunu ben mi söylüyorum? Hayır. TCK'nın 299. maddesi Cumhurbaşkanına hakaret suçunu düzenliyor. Cumhurbaşkanlarına hakaret etmek her ülkede suçtur. Bu suç cezasız kalmayacaktır. Bunun ifade özgürlüğüyle de bir alakası yoktur.

        Milletin evi dediğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetim merkezine 'ahır' benzetmesi tümüyle bu aziz millete hakarettir, edepsizliktir.

            CHP'NİN TEKLİFİ TAM BİR GARABET
            CHP'nin, 'Cumhurbaşkanına hakaret maddesinin kaldırılması' teklifi tam bir garabet.

            Bu makamların şerefini, saygınlığını biz bu aziz milletle birlikte koruyacağız. Hemen hemen bütün ülkelerde Cumhurbaşkanlarına, devlet başkanlarına hakaret etmek suçtur. Bunların Tayyip Erdoğan nezdinde hakaret ettikleri milletin ta kendisidir.

            SEDEF KABAŞ'IN SKANDAL SÖZLERİ

            Sedef Kabaş, "Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur" demişti. Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bu sözleri kamuoyunun tepkisini çekmişti.
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