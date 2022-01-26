Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Sedef Kabaş açıklaması: Hukuk neyi gerektiriyorsa, burada gereği yapılacaktır

Muhalefetin gazetecisi Sedef Kabaş'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ağza alınmayacak hakaretleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Skandal sözlerin ardından Sedef Kabaş tutuklandı.
HUKUK NEYİ GEREKTİRİYORSA YAPILACAKTIR
Başkan Erdoğan bugün katıldığı bir canlı yayında konuya ilişkin görüşlerini aktardı. Başkan Erdoğan şu sözleri kullandı:
Buradaki hakaret her şeyden önce şahsımla ilgili değil, temsil ettiğim makama yöneliktir. Devletin, devleti yöneten Cumhurbaşkanının ve Cumhurbaşkanlığı makamının hedef alınması söz konusu. Biz Cumhurbaşkanlığı makamının ve millet iradesinin izzetini korumakla yükümlüyüz. Bulunduğum makam bunu gerektiriyor.