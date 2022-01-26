Başkan Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'ın FETÖ ile ilişkisi emniyet raporunda!

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca 2017'de hazırlanan "FETÖ Silahlı Terör Örgütü Emniyet Mahrem Yapılanması Raporu"na göre, FETÖ'nün Kabaş gibi kişiler aracılığıyla provokasyonlarda bulunduğu, bu faaliyetlerin de raporlandığı kaydedildi.







FETÖ'NÜN KABAŞ İLE DE TEMAS ETTİĞİ ANLAŞILDI

FETÖ operasyonlarında ele geçirilen dokümanlardan "EK 5 SM-GUNDEMLERİ 18012016" isimli word belgesi içerisinde yer alan metinde, FETÖ'nün Kabaş ile de temas ettiği anlaşıldı.