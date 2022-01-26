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    • 26.01.2022 07:00
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    • 26.01.2022 07:51
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    Başkan Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'ın FETÖ ile ilişkisi emniyet raporunda!

    Cumhurbaşkanlığı makamı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'ın FETÖ ile olan teması emniyet raporuna yansıdı. Raporda yer verilen belgede, "Kabaş'ın hackerlar tarafından tweet hesabının çalınması olayında hesabı kurtarıp Twitter'a onaylatan 'jb' oldu. Kabaş büyük minnet altında kaldı. Yazışmalar mevcut" yazıyor.

    FETÖ’nün maşası çıktı!

    'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ın, FETÖ ile olan teması emniyet raporuna yansıdı.

    Kabaş'ın Twitter hesabı hack'lenince, "JeansınBiri" kullanıcı adlı FETÖ'cü tarafından kurtarıldığı ortaya çıktı. Kabaş'ın FETÖ'cüyle yazışmalarının da örgütün elinde olduğu belirtildi.

    Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca 2017'de hazırlanan "FETÖ Silahlı Terör Örgütü Emniyet Mahrem Yapılanması Raporu"na göre, FETÖ'nün Kabaş gibi kişiler aracılığıyla provokasyonlarda bulunduğu, bu faaliyetlerin de raporlandığı kaydedildi.




    FETÖ'NÜN KABAŞ İLE DE TEMAS ETTİĞİ ANLAŞILDI
    FETÖ operasyonlarında ele geçirilen dokümanlardan "EK 5 SM-GUNDEMLERİ 18012016" isimli word belgesi içerisinde yer alan metinde, FETÖ'nün Kabaş ile de temas ettiği anlaşıldı.

        Raporda yer verilen o belgede, "Kabaş'ın hackerlar tarafından tweet hesabının çalınması olayında hesabı kurtarıp Twitter'a onaylatan 'jb' oldu. Kabaş büyük minnet altında kaldı.

        Yazışmalar mevcut" yazıyor. Sabah'ta yer alan habere göre, Kabaş'ın hesabını geri alan "JeansınBiri" kullanıcı adlı Ahmet Kemal Aydoğdu, FETÖ'nün mahrem imamı çıkmış ve tutuklanmıştı.

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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'ın FETÖ ile ilişkisi emniyet raporunda!
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