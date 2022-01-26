Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 bedelli askerlik yerleri hangi tarihte belli olacak? MSB sevk tarihleri nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Vatani görevini yapmayı sabırsızlıkla bekleyen binlerce kişi bedelli askerlik sonuçlarını oldukça merak ediyor ve gündemde yoğun bir şekilde konuyla ilgili araştırmalar yapıyor. İşte detaylar...
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bedelli askerlik sonuçları 28 Ocak 2022 tarihinde açıklanacak. Bedelli askerlik yerleri belli olduğu zaman e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.
BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ NEDİR?
03 Şubat 2022
03 Mart 2022
31 Mart 2022
12 Mayıs 2022
09 Haziran 2022
21 Temmuz 2022
18 Ağustos 2022
15 Eylül 2022
13 Ekim 2022
10 Kasım 2022
08 Aralık 2022