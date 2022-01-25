Uğur Mumcu'yu paramparça eden suikastteki CIA ve Mossad şüphesi! Muhalefetin psikoloijk harp elemanları ısrarla görmezden geliyor

Gazeteci Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993'te Ankara'da bulunan evinin önündeki otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu korkunç bir şekilde yaşamını yitirmişti. 29 yıl geçmesine rağmen vahşi suikastin sır perdesi aralanamadı.
O dönem devletin ve ana akım medyanın içerisinde bulunan hakim vesayet suçlu olarak İran'ı hedef gösterse de Uğur Mumcu'nun ağabeyi Ceyhan Mumcu, Mossad, CIA ve NATO'yu işaret etmişti.
"ORTA DOĞU, EMPERYALİZMİN KOL GEZDİĞİ..."
27 Eylül 1992'de Cumhuriyet gazetesinde kaleme aldığı "Dipsiz Kuyu" başlıklı yazısında, "Orta Doğu, emperyalizmin kol gezdiği, terör örgütleri ile çeşitli istihbarat örgütlerinin kanlı ve kirli oyunlar oynadığı karanlık dipsiz bir kuyudur. Bu karanlık ve dipsiz kuyuda cinayetler birbirini izler. Halk deyişi ile Orta Doğu'da 'kimin eli kimin cebindedir' bilinmez. Kim, kimi, neden öldürüyor? Bu soruların yanıtlarını anında bulmanın olanağı yoktur. Olaylar yıllar sonra aydınlanır. O da bir kısmı!" ifadelerini kullanmıştı.