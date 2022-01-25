Uğur Mumcu'yu paramparça eden suikastteki CIA ve Mossad şüphesi! Muhalefetin psikoloijk harp elemanları ısrarla görmezden geliyor

Türkiye'de medya üzerinden psikoloijk harp yürüten muhalif görünümlü bazı gazetecileri değerlendiren Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür önemli tespitlerde bulundu.

Sabah yazarı Mahmut Övür'ün bugünkü, "Uğur Mumcu ve gayri nizami harbin yeni aktörleri" başlıklı yazısı şöyle:

"Fazla örneğe gerek yok, bir Uğur Mumcu'ya, bir Ahmet Taner Kışlalı'ya bakın, bir de bugün Atatürk adına siyaset yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na, Sedef Kabaş'a ya da Ayşenur Arslan'a...

Siyaset ve medyada irtifa kaybının, sığlaşmanın ne olduğunu görürsünüz. İlke ve ölçü kalmadığı gibi ortada büyük bir fikir tartışması da yok. Aylardır, hatta yıllardır sadece ve sadece yalan haberleri, iftiraları, hakaretleri ya da halkı aşağılayan, darbeleri çağrıştıran söylemleri tartışıyoruz.