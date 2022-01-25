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    • 25.01.2022 13:42
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    İstanbul'da kar esareti! Vatandaşlar çileden çıktı: Saatlerdir tuvalete gidemedik

    Bağcılar TEM Otoyolu, İSTOÇ mevkiinde kar nedeniyle onlarca araç yolda kaldı. Geceyi araçlarında geçirenler isyan etti. Saatlerdir yolda kalan bir vatandaş "Saatlerdir yolda olan Davut Kılıç, "Akşam 20.00'de çıktık Esenler'den otogardan. 13 saat oldu. Esenyurt'a gideceğiz varabilirsek. Bir 13 saat daha bekleyeceğiz herhalde. Hiç ikramlar yok. Hiçbir şey yok, zabıtalar pazar oluyor peşlerinde 30-40 kişi dolanıyor biri bir şey yapmasın diye. Buradakiler insan değil mi? Şu mağduriyete bak, İstanbul'un ortası." dedi.

    Saatlerdir tuvalete gidemedik

    İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok noktada araçlar yolda kaldı. O noktalardan biri de TEM Otoyolu oldu. İstoç mevkii Ankara istikametinde yolda kalan TIR'ın şoförü geceyi aracında geçirdi ve sabah aracını çıkarmak için uğraşırken, "Kar yağışı yoğundu. Arabanın mazotu bitti. Kimse yardım da etmedi, gittik 10 kilometre aşağıdan mazotumuzu aldık geldik. Şu an arabamızı çekmeye çalışıyoruz. Yardım çağırdık ama gelen giden olmadı hiç" diye konuştu.

    TEM yan yolda kalan taksi sürücüsü Remzi Yeşilorman, "Akşam saat 21.00-22.00 gibi müşteri getirdim otele. Oradan çıkıp geldim, burada kaldım. Burada çok araba vardı. 3-4 saat bekledim. Baktım çıkacağı yok, donup kalacağım, bıraktım otele gittim. Yattım daha yeni geldim" dedi.

    "TUVALETE GİDEMEDİK DÜN AKŞAM 20.00'DEN BERİ"
    Saatlerdir yolda olan Davut Kılıç, "Akşam 20.00'de çıktık Esenler'den otogardan. 13 saat oldu. Esenyurt'a gideceğiz varabilirsek. Bir 13 saat daha bekleyeceğiz herhalde. Hiç ikramlar yok. Hiçbir şey yok, zabıtalar pazar oluyor peşlerinde 30-40 kişi dolanıyor biri bir şey yapmasın diye. Buradakiler insan değil mi? Şu mağduriyete bak, İstanbul'un ortası." dedi.



        Kılıç'ın iş arkadaşı Duygun Bingöl ise "Dün öğlen yemek yedik. Hala yemek yemedik. Bir iki kek vardı sadece, tuvalete gidemedik dün akşam 20.00'den beri" şeklinde konuştu.

        "DÜN ÖĞLEN 2.00'DEN BERİ BURADAYIZ"
        Kamyon sürücüsü Ekrem Civan, "Dün öğlen 2.00'den beri buradayız, Eyüpsultan'dan çıktık. Çorlu istikametine gidecektik, kaldık yolda. Hatta bizim zincirlerimiz takılı olduğu halde bile ilerleyemiyoruz, görüyorsunuz yolu" dedi.



        Servis şoförü Nail Savaş, "Dün saat 16.30'da çıktım aşağı yukarı, bugün saat 9'u 20 geçiyor. Yolcuların yarısı indi, yürüyerek gittiler Topkapı'ya doğru. Yolların durumu, tuzu daha önce dökselerdi bu kadar don olmazdı. Arabayla ben inemiyorum, kaya kaya gidiyorum, kış lastiği olduğu halde. Karnımız aç, uykusuzuz" diye konuştu.

        Dün akşam saatlerinde İstanbul genelinde kar etkisini giderek arttırdı. İstanbul'un bazı noktalarında araçlar mahsur kaldı. Trafik ilerlemeyince bazı sürücüler araçlarını yol kenarlarına bırakarak yollarına yaya olarak devam etti.

            Bazı kişilerse geceyi arabalarında geçirdi. Basın Ekspres Yolu'ndaki bazı güzergahlar trafiğe kapatıldı. Başakşehir istikametinde kalan bazı araç sürücüleri ters istikamete dönerek yoldan çıkmaya çalıştı. Araçların geçmesi için Bakırköy istikametindeki bariyerler kaldırıldı. Basın Ekspres yolunun bazı kısımlarıysa hala buzlu, araçlar zaman zaman buz üzerinde kayıyor.

            "11 SAAT TRAFİKTE KALDIM BAKTIM OLMAYACAK VURDUM KAFAYI UYUDUM"
            Arabasında uyuyarak geceyi geçiren Mustafa Aman "Nasıl bir gece olabilir ki? Senede bir kar yağıyor bu heyecanı da yaşamış olduk sorumlular sayesinde. Ben mecburen arabada yattım. Trafik adım atmadı. Trafikte 11 saat kaldım. 11 saatten sonra hem yoruldum baktım hem de olacak gibi değil, vurdum kafayı yattım. İhtiyaçlarım için de yürüyerek bir benzinliğe gittim. Sabaha kadar çalıştı araba. Şu an var benzinim. Yola çıkarken full depoydu yarım depoya düştü" dedi.

            "ŞANS ESERİ YAKIT ALMIŞTIM, YOKSA ŞİMDİYE KADAR BİTMİŞTİ"
            Geceyi arabada geçiren bir başka sürücü "Geceden beri açılsın diye bekliyoruz. Gece çok beterdi trafik. Hala açılmasını bekliyoruz. Geriye gitsek ara sokaklar beter. Kızılay vardı buralarda, çaydı, kekti onların yardımıyla sabahladık. Gece boyunca ara sıra arabayı stop ettik ara sıra çalıştırdık. Çeyrek depo mazotum gitmiş gece. Şans eseri yakıt almıştım, yoksa şimdiye kadar biterdi" diye konuştu.

                "SU VE BİSKÜVİ İLE DURUYORUM"
                Özcan Genç "Dün akşam 17.00'den beri yoldayız. Kış lastiği takmayan insanlar yüzünden bunca insan o kadar süredir bekliyor. Saat şu an 08.28. İşten eve gidecektim Esenyurt'a maalesef gidemiyorum. Arabada yattık. Yapacak başka bir şey yok. Gece soğuktu. Klimayı açtık bu sefer yakıt da azaldı arabada. Su aldım, bisküvi aldım. Onunla duruyorum. Tek yemeğim oydu onu da gece 21.00-22.00 gibi yemiştim" dedi.

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