İstanbul'da kar esareti! Vatandaşlar çileden çıktı: Saatlerdir tuvalete gidemedik





Servis şoförü Nail Savaş, "Dün saat 16.30'da çıktım aşağı yukarı, bugün saat 9'u 20 geçiyor. Yolcuların yarısı indi, yürüyerek gittiler Topkapı'ya doğru. Yolların durumu, tuzu daha önce dökselerdi bu kadar don olmazdı. Arabayla ben inemiyorum, kaya kaya gidiyorum, kış lastiği olduğu halde. Karnımız aç, uykusuzuz" diye konuştu.

Dün akşam saatlerinde İstanbul genelinde kar etkisini giderek arttırdı. İstanbul'un bazı noktalarında araçlar mahsur kaldı. Trafik ilerlemeyince bazı sürücüler araçlarını yol kenarlarına bırakarak yollarına yaya olarak devam etti.