Son dakika: İstanbul'da hangi üniversiteler tatil? İstanbul'da üniversiteler kaç gün tatil olacak? 31 Ocak'a kadar tatil mi?

İSTANBUL'DA ÜNİVERSİTELER KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 25.01.2022 tarihli toplantısında; Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan tahmin raporları ve devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle;

Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında; memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü idari izinli sayılmasına,

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl, engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına,

Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 26 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 09.00'a kadar durdurulmasına,