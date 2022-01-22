Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.01.2022 09:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.01.2022 11:00
    ABONE OL

    Fatih Portakal'dan sonra gelen FOX TV şovmeni Selçuk Tepeli patronu ne derse onu yapıyor!

    Yalan haberleriyle ünlü olan Fatih Portakal işi bıraktıktan sonra FOX TV ana haber sunucusu olan Selçuk Tepeli isimli spiker, haber sunmak yerine basın etiğini çiğneyerek yavan bir üslupla hükümete saldıran yayınlar yapıyordu. Son günlerde seviyeyi iyice düşüren Tepeli ana muhalefet lideri gibi konuşmaya başlayınca RTÜK harekete geçmişti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in FOX TV sunucusu ile ilgili açıklamaları sonrası fondaş medyanın ölümüne korumaya başladığı Tepeli'nin Başkan Erdoğan'ın dizinin dibinden ayrılmadığı ortaya çıktı. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok ekran şovuna soyunan Tepeli'nin geçmişini anlattı.

    Selçuk Tepeli hormonlu Fatih Portakal çıktı

    RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, FOX TV ana haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin 'hükümete yönelik sözlerinin tarafsızlık ilkesinin ihlali olduğu' gerekçesiyle inceleme başlatıldığını açıklamıştı.

    Tepeli, 19 Ocak'ta fondaş medyanın amiral gemisi FOX TV'de mesnetsiz ve herhangi bir delil sunmadan siyasi bir dil kullanarak iktidarı kötülemiş ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu gibi konuşmuştu.

    Kamuoyuna çarpıtılmış kirli bilgi aktaran Tepeli'nin Başkan Erdoğan'ın uçağından inmediği ortaya çıktı. Ekranda Fatih Portakal gibi davranmaya çalışan Tepeli'nin geçmişini anlatan Altınok önemli tespitlerde bulundu.

    ÇAKMA FATİH PORTAKAL

    Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok'un bugünkü, "Hormonlu portakal" başlıklı yazısı şöyle:

    "Fatih Portakal "oldum" havalarına girip FOX Ana Haber'den erken emekliliğini istediğinde yerine İsmail Küçükkaya'yı yakıştıranlar çoğunluktaydı.
    Ancak Turgay Ciner'in yöneticisi Selçuk Tepeli ismini kimse tahmin etmiyordu.

    Zira rakibi ana haberlerin ancak magazin yaparak reytingine yaklaşabildiği Portakal, köpeksiz köyde değneksiz gezmenin konforuyla yandaşlığın dibine vuruyordu. Tepeli gibi adını yalnızca gazetecilerin bildiği silik bir isim yerini nasıl dolduracaktı?

    Yerinde bir soruydu...

        Ben de gazetecilerin katıldığı seyahatlerde gruptan, tartışmalardan uzak, bir köşede tek başına otururken gördüğüm Tepeli'nin sesini bile hatırlamıyordum...

        Selam verildiğinde bile mırıldanarak karşılık verdiği halde, uçaktaki röportajlarda Cumhurbaşkanı'nı görünce aniden canlanıp depar atar, ta dibine kadar sokulurdu.

        Ne var ki gariptir, sürekli rölantide çalışan bu arkadaş patinaj yapıp fırladığı halde soru da sormazdı...

        Zaten, sadık, patronuna sormadan tuvalete gitmeyen her medya bürokratından beklenilen de ertesi gün gazetelere basılacak röportaj fotoğrafında grubu temsil edecek "iyi bir" pozdan fazlası değildi.

        Tepeli'nin, geçen gün sosyal medyada dolaşan videosunu görünce gözlerime inanamadım...

        Söyledikleri yüzünden değil...

        Hâli, tavrı, üstünde birkaç beden büyük duran "Hayır nedir yani" şeklinde diklenmeleri... Dün yanında sevimli gülücükler saçarak uslu uslu oturduğu bir siyasetçiye sanki rakibiymiş gibi racon kesmeye kalkışması falan...

        Anlaşılan o ki değişmez patronu ve yeni sahipleri, seçimler yaklaşırken gaza yüklenmesini istemişler.

        O da yıllar sonra biraz ünlü olmanın verdiği sarhoşlukla kantarın topunu ayarlayamıyor.

        RTÜK'ün sunucu hakkında "hükümete yönelik sözlerinin tarafsızlık ilkesinin ihlali olduğu" gerekçesiyle başlattığı inceleme şüphesiz ki yelkenini biraz şişirir.

        O da "ayağına gelen bu fırsatın" farkında olmalı ki, dün sosyal medyada RTÜK Başkanı'na şahsi dalıyordu...

        Ama yetmez...

        Kanalda peşinden koştuğu Fatih'in hayaletini tepelemek için daha birçok Washington portakalı yemesi lazım.

        Tabii bu arada yandaşlığın dozajını ayarlayamayıp bir çuval inciri berbat etmezse..."

        YAZININ TAMAMI

        FOX TV ŞOVMENİ SELÇUK TEPELİ KİMDİR?

        1974 yılında İstanbul ilinin Silivri ilçesinde doğan Selçuk Tepeli, eğitimini Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi ile ve ardından Fransa'da Avrupa Birliği ve Yazılı Basının Yönetimi alanında master yaparak tamamladı.

        Selçuk Tepeli, İngilizce, Fransızca ve İspanyolca bilmektedir.

        CİNER'İN KANALI HABERTÜRK TV'NİN PERSONELİ OLDUĞU DÖNEM

        Tepeli, Aktüel dergisi, Newsweek (Türkiye) Dergisi Eski Genel Yayın Yönetmenliği, Habertürk Gazetesi Hafta Sonu Ekleri Yayın Yönetmenliği görevini yürüttü.

        Habertürk TV'de Ceyda Karan'la birlikte Eksen adlı programı yapan Selçuk Tepeli, Fatih Altaylı'nın görevi bırakmasından sonra Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinde getirilmişti.

        2014-2017 yılları arasında Başkan Erdoğan'ın uçağa en çok binen gazetecilerden biri olan Tepeli'nin CİNER'de çalıştığı 3 yıl içinde toplam 14 kez davet edildiği belirtiliyor.

        FATİH PORTAKAL'IN YERİNE SELÇUK TEPELİ'NİN GEÇTİ

        FOX TV Ana Haber Spikeri Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli'nin geçeceğini, Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Candaş Tolga Işık duyurdu.

        Yaptığı paylaşımda FOX TV Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk ile konuştuğunu belirten Candaş Tolga Işık, ana haber bültenlerini artık Selçuk Tepeli'nin sunacağını aktardı.

        7 Eylül 2020'de Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber programını sunmaya başladı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        MİT’ten nokta operasyon!
        Haberler Güncel Fatih Portakal'dan sonra gelen FOX TV şovmeni Selçuk Tepeli patronu ne derse onu yapıyor!
            SON DAKİKA