Fatih Portakal'dan sonra gelen FOX TV şovmeni Selçuk Tepeli patronu ne derse onu yapıyor!

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, FOX TV ana haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin 'hükümete yönelik sözlerinin tarafsızlık ilkesinin ihlali olduğu' gerekçesiyle inceleme başlatıldığını açıklamıştı.
Tepeli, 19 Ocak'ta fondaş medyanın amiral gemisi FOX TV'de mesnetsiz ve herhangi bir delil sunmadan siyasi bir dil kullanarak iktidarı kötülemiş ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu gibi konuşmuştu.
Kamuoyuna çarpıtılmış kirli bilgi aktaran Tepeli'nin Başkan Erdoğan'ın uçağından inmediği ortaya çıktı. Ekranda Fatih Portakal gibi davranmaya çalışan Tepeli'nin geçmişini anlatan Altınok önemli tespitlerde bulundu.
ÇAKMA FATİH PORTAKAL
Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok'un bugünkü, "Hormonlu portakal" başlıklı yazısı şöyle:
"Fatih Portakal "oldum" havalarına girip FOX Ana Haber'den erken emekliliğini istediğinde yerine İsmail Küçükkaya'yı yakıştıranlar çoğunluktaydı.
Ancak Turgay Ciner'in yöneticisi Selçuk Tepeli ismini kimse tahmin etmiyordu.
Zira rakibi ana haberlerin ancak magazin yaparak reytingine yaklaşabildiği Portakal, köpeksiz köyde değneksiz gezmenin konforuyla yandaşlığın dibine vuruyordu. Tepeli gibi adını yalnızca gazetecilerin bildiği silik bir isim yerini nasıl dolduracaktı?
Yerinde bir soruydu...