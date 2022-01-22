Fatih Portakal'dan sonra gelen FOX TV şovmeni Selçuk Tepeli patronu ne derse onu yapıyor!

Ben de gazetecilerin katıldığı seyahatlerde gruptan, tartışmalardan uzak, bir köşede tek başına otururken gördüğüm Tepeli'nin sesini bile hatırlamıyordum...

Selam verildiğinde bile mırıldanarak karşılık verdiği halde, uçaktaki röportajlarda Cumhurbaşkanı'nı görünce aniden canlanıp depar atar, ta dibine kadar sokulurdu.

Ne var ki gariptir, sürekli rölantide çalışan bu arkadaş patinaj yapıp fırladığı halde soru da sormazdı...

Zaten, sadık, patronuna sormadan tuvalete gitmeyen her medya bürokratından beklenilen de ertesi gün gazetelere basılacak röportaj fotoğrafında grubu temsil edecek "iyi bir" pozdan fazlası değildi.



Tepeli'nin, geçen gün sosyal medyada dolaşan videosunu görünce gözlerime inanamadım...

Söyledikleri yüzünden değil...

Hâli, tavrı, üstünde birkaç beden büyük duran "Hayır nedir yani" şeklinde diklenmeleri... Dün yanında sevimli gülücükler saçarak uslu uslu oturduğu bir siyasetçiye sanki rakibiymiş gibi racon kesmeye kalkışması falan...

Anlaşılan o ki değişmez patronu ve yeni sahipleri, seçimler yaklaşırken gaza yüklenmesini istemişler.

O da yıllar sonra biraz ünlü olmanın verdiği sarhoşlukla kantarın topunu ayarlayamıyor.

RTÜK'ün sunucu hakkında "hükümete yönelik sözlerinin tarafsızlık ilkesinin ihlali olduğu" gerekçesiyle başlattığı inceleme şüphesiz ki yelkenini biraz şişirir.

O da "ayağına gelen bu fırsatın" farkında olmalı ki, dün sosyal medyada RTÜK Başkanı'na şahsi dalıyordu...

Ama yetmez...

Kanalda peşinden koştuğu Fatih'in hayaletini tepelemek için daha birçok Washington portakalı yemesi lazım.

Tabii bu arada yandaşlığın dozajını ayarlayamayıp bir çuval inciri berbat etmezse..."

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FOX TV ŞOVMENİ SELÇUK TEPELİ KİMDİR?

1974 yılında İstanbul ilinin Silivri ilçesinde doğan Selçuk Tepeli, eğitimini Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi ile ve ardından Fransa'da Avrupa Birliği ve Yazılı Basının Yönetimi alanında master yaparak tamamladı.