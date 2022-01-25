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    • 25.01.2022 18:23
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    Yer: Adana... PKK/KCK sanığı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

    Adana'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan Suriye uyruklu tutuklu sanık M.B, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. M.B savunmasında iddiaları inkar etse de hakkında detaylı, tutarlı somut tanık beyan ve teşhisler bulunduğunu açıklandı.

    PKK/KCK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası!

    Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Suriye uyruklu tutuklu sanık M.B. ile avukatı katıldı.

    Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın örgüt mensuplarıyla yoğun irtibatının olduğunu, dijital materyallerinde PKK mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf bulunduğunu, Suriye'de örgüt adına silahlı çatışmalara katıldığını, hakkında detaylı, tutarlı somut tanık beyan ve teşhisleri bulunduğunu açıkladı.

    Savcı, sanık M.B'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

    İNKAR ETTİ
    Tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık M.B, "PKK terör örgütüyle bir bağlantım yoktur. Mütalaayı reddediyorum. Örgütsel eylemlere katılmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

    "SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA"
    Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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