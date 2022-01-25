CHP'li İBB karla mücadelede sınıfta kaldı İstanbullu perişan oldu! İşte rakamlarla Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun felaketinin kanıtı





ONGUN: "41 BİN 670 TON TUZ VE 21 TON ÖZEL SOLÜSYON KULLANILMIŞTIR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu ve "Kar yağışının ilk gününden bu yana Karayolları Ekipleri ve ilçe belediyeleri ile paylaşılanlar da dahil olmak üzere toplam 41670 ton tuz ve 21 ton özel solüsyon kullanılmıştır. İBB depolarında 150 bin ton daha tuz mevcuttur. Tuzun olmadığı iddiası tamamen bir trol uydurmasıdır" iddiasında bulundu.