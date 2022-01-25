CHP'li İBB karla mücadelede sınıfta kaldı İstanbullu perişan oldu! İşte rakamlarla Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun felaketinin kanıtı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi; il genelinde etkili olan kar yağışıyla mücadelede sınıfta kaldı. İBB'nin yetersiz müdahaleleri binlerce vatandaşın buz gibi havada geceyi dışarıda geçirmesine mal oldu.
RAKAMLARLA KARLA MÜCADELE
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB); kar yağışının ilk gününden bu yana 41 bin 670 ton tuz ve 21 ton özel solüsyon kullanıldığını açıkladı.
Kadir Topbaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde ise, İBB 10 Ocak 2017 tarihinde açıklama yapmış ve karla mücadele için İBB ekiplerince toplam 136 bin ton tuz ve 539 ton solüsyon kullanıldığı açıklanmıştı.