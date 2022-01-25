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    • 25.01.2022 08:59
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    CHP'li İBB karla mücadelede sınıfta kaldı İstanbullu perişan oldu! İşte rakamlarla Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun felaketinin kanıtı

    CHP'li İBB’nin karla mücadeledeki becersiksizliği İstanbulluyu adeta perişan etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kar yağışının ilk gününden bu yana 41 bin 670 ton tuz ve 21 ton özel solüsyon kullanıldığını açıkladı. Kadir Topbaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde ise, İBB 10 Ocak 2017 tarihinde açıklama yapmış ve karla mücadele için İBB ekiplerince toplam 136 bin ton tuz ve 539 ton solüsyon kullandığı ifade etmişti. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesinde yer alan, “Karla mücadele çalışmalarında, 136 bin ton tuz ve 539 ton solüsyon kullanıldı” başlıklı haberin linkinin sildiği öğrenildi. İşte İstanbulluya felaketi yaşatan beceriksizliğin detayları...

    İBB karla mücadelede sınıfta kaldığını açıkladı

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi; il genelinde etkili olan kar yağışıyla mücadelede sınıfta kaldı. İBB'nin yetersiz müdahaleleri binlerce vatandaşın buz gibi havada geceyi dışarıda geçirmesine mal oldu.



    RAKAMLARLA KARLA MÜCADELE
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB); kar yağışının ilk gününden bu yana 41 bin 670 ton tuz ve 21 ton özel solüsyon kullanıldığını açıkladı.


    Kadir Topbaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde ise, İBB 10 Ocak 2017 tarihinde açıklama yapmış ve karla mücadele için İBB ekiplerince toplam 136 bin ton tuz ve 539 ton solüsyon kullanıldığı açıklanmıştı.



        PEK ÇOK NOKTADA TRAFİK DURDU!
        İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle trafik pek çok noktada durma noktasına geldi. Toplu taşıma araçlarıyla evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar, bazı metro istasyonları ve metrobüs duraklarında izdihama neden oldu.



        ONGUN: "41 BİN 670 TON TUZ VE 21 TON ÖZEL SOLÜSYON KULLANILMIŞTIR"
        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu ve "Kar yağışının ilk gününden bu yana Karayolları Ekipleri ve ilçe belediyeleri ile paylaşılanlar da dahil olmak üzere toplam 41670 ton tuz ve 21 ton özel solüsyon kullanılmıştır. İBB depolarında 150 bin ton daha tuz mevcuttur. Tuzun olmadığı iddiası tamamen bir trol uydurmasıdır" iddiasında bulundu.



        "KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINDA, 136 BİN TON TUZ VE 539 TON SOLÜSYON KULLANILDI"
        Kadir Topbaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde ise karla mücadelede daha fazla tuz ve özel solüsyon kullanıldığı ifade edildi.
        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal hesabından 10 Ocak 2017 tarihinde yapılan açıklamada, "Karla mücadele çalışmalarında, 136 bin ton tuz ve 539 ton solüsyon kullanıldı" denilmişti.
            İBB’nin kar rezaleti! Yoğunluk haritada
            Haberler Güncel CHP'li İBB karla mücadelede sınıfta kaldı İstanbullu perişan oldu! İşte rakamlarla Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun felaketinin kanıtı
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