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    • 25.01.2022 08:47
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    • 25.01.2022 09:28
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    Uçuşlar iptal mi? 25 Ocak İstanbul uçak seferleri durduruldu mu (THY, Pegasus)? Bugün İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen...

    Bir önceki akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı İstanbul'da hayatı durma noktasına getirdi. Yolda mahsur kalan vatandaşların bir kısmı saatler sonra evlerine ulaşırken bir kısmı da otellerde misafir edildi. Uçakla seyahat edecek olanlar da Uçuşlar iptal mi? 25 Ocak İstanbul uçak seferleri durduruldu mu (THY, Pegasus)? sorularına yanıt arıyor. Bugün İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen'de iptal edilen güncel sefer listesine haberimizde yer verdik. İşte tam liste.

    Son dakika: Uçuşlar iptal mi?

    Uçuşlar iptal mi? 25 Ocak İstanbul uçak seferleri durduruldu mu (THY, Pegasus)? soruları gündemde yer alıyor. İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle saat 13:00'a kadar özel araçların trafiğe çıkmaları yasaklandı. Köprülerde de kontrollü geçişler sağlanıyor. Vapur, İDO, BUDO seferlerinde de iptaller yaşandı. Hal böyle olunca gün içerisinde uçakla seyahat edecek olan vatandaşlar da uçak seferleri hakkındaki son dakika açıklamaları merak ediyor. Bugün İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen'de iptal edilen uçuş listesi haberimizde...

    UÇUŞLAR İPTAL Mİ?

    İstanbul Havalimanı'nda iniş ve çıkışlar 13:00'a kadar iptal edildi.

    Pegasus tarafından yapılan açıklamada; ''Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesinin, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş sayısına getirdiği kısıtlama doğrultusunda aşağıdaki uçuşlarımız iptal edilmiştir.'' ifadelerini kullandı.

    Ayrıca ücretsiz bilet değişikliği veya iptalinin de yapılabileceği belirtildi.

    Aşağıda iptal edilen uçuşlar, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı merkezlidir. Uçuş iptalleri hakkında detaylı bilgi için sayfa altındaki linklere tıklayınız.

    İSTANBUL HAVALİMANI MERKEZLİ İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR İÇİN TIKLAYINIZ

    SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI MERKEZLİ İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR İÇİN TIKLAYINIZ

    KÖPRÜ VE TÜNELLERDE KONTROL

    Valilik tarafından alınan tedbirler kapsamında saat 13.00'e kadar özel araçların trafiğe çıkması yasaklandı. Köprüler ve Avrasya Tüneli'nde polis denetimler yapıyor.

    METEOROLOJİ 25 OCAK HAVA DURUMU

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz ile Konya, Karaman, Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin edildiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, yüksek kar örtüsünün oluğu yerlerde çığ riski ile tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

        BUZLANMA VE DON UYARISI: Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
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        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
        Haberler Güncel Uçuşlar iptal mi? 25 Ocak İstanbul uçak seferleri durduruldu mu (THY, Pegasus)? Bugün İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen...
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