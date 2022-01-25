İBB’nin kar rezaleti: İstanbul’da yoğun kar sonrası araçlar yolda kaldı! Vatandaşlar evine gidemedi

İBB ve binlerce vatandaş yollarda mahsur kalmışken restoranda olduğu ortaya çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi. Türkiye'nin birçok bölgesinde görülen kar yağışları hafta sonu İstanbul'da da etkisini göstermeye başlamıştı.



Meteoroloji uzmanları yaptıkları her açıklamada İstanbul'a uyarılarda bulunurken, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da geçen gün yaptığı açıklamada vatandaşları 'ani bastıracak' olan kar yağışına karşı uyarmıştı!