İBB'nin kar rezaleti: İstanbul'da yoğun kar sonrası araçlar yolda kaldı! Vatandaşlar evine gidemedi
İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetersiz kalması sonrası vatandaşlar yollarda adeta perişan oldu. Kilometrelerce kuyruk oluşan yolda, araçlar mahsur kalırken bazı vatandaşlar araçlarını yol kenarlarında bıraktı.
İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetersiz kalması sonrası vatandaşlar yollarda adeta perişan oldu.
İSTOÇ MEVKİİNDE ESARET SÜRÜYOR
TEM Otoyolu İSTOÇ mevkiinde kar esareti dün geceden beri devam ediyor. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda trafik durmuş durumda. Yol adeta buz pistine döndü. Trafiğin durduğu yolda aküsü biten bir aracın sürücüsü başka bir araç sürücüsünde yardım isteyerek aküsünü şarj etmeye çalıştı. Duran trafikte beklemekten sıkılan bazı sürücülerin ise araçlarından inerek kısa yürüyüşler yaptığı görüldü.
İBB ve binlerce vatandaş yollarda mahsur kalmışken restoranda olduğu ortaya çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi. Türkiye'nin birçok bölgesinde görülen kar yağışları hafta sonu İstanbul'da da etkisini göstermeye başlamıştı.
Meteoroloji uzmanları yaptıkları her açıklamada İstanbul'a uyarılarda bulunurken, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da geçen gün yaptığı açıklamada vatandaşları 'ani bastıracak' olan kar yağışına karşı uyarmıştı!
Geçtiğimiz günlerde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, akşam saatlerinde hızını arttırınca İstanbul'da adeta trafik durma noktasına geldi. Yer yer 30 santimetreyi bulan kar yüksekliği ile yollar karla kaplandı.
İstanbul'un başlıca ulaşım yolu olan E-5 karayolu ise gidiş geliş olmak üzere trafiğe kapandı. Kilometrelerce kuyruk oluşan yolda, araçlar mahsur kalırken bazı vatandaşlar araçlarını yol kenarlarında bıraktı.
HALK GECEYİ SOKAKTA GEÇİRDİ
Evlerine gidemeyen vatandaşlar geceyi araçlarında geçirdi.