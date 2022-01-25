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İBB'nin kar rezaleti: İstanbul'da yoğun kar sonrası araçlar yolda kaldı! Vatandaşlar evine gidemedi

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetersiz kalması sonrası vatandaşlar yollarda adeta perişan oldu. Kilometrelerce kuyruk oluşan yolda, araçlar mahsur kalırken bazı vatandaşlar araçlarını yol kenarlarında bıraktı.

25.01.2022 08:24 - Son Güncelleme: 25.01.2022 09:11
İBB’nin kar rezaleti: İstanbul’da yoğun kar sonrası araçlar yolda kaldı! Vatandaşlar evine gidemedi

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetersiz kalması sonrası vatandaşlar yollarda adeta perişan oldu.


İSTOÇ MEVKİİNDE ESARET SÜRÜYOR
TEM Otoyolu İSTOÇ mevkiinde kar esareti dün geceden beri devam ediyor. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda trafik durmuş durumda. Yol adeta buz pistine döndü. Trafiğin durduğu yolda aküsü biten bir aracın sürücüsü başka bir araç sürücüsünde yardım isteyerek aküsünü şarj etmeye çalıştı. Duran trafikte beklemekten sıkılan bazı sürücülerin ise araçlarından inerek kısa yürüyüşler yaptığı görüldü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İBB’nin kar rezaleti: İstanbul’da yoğun kar sonrası araçlar yolda kaldı! Vatandaşlar evine gidemedi

İBB ve binlerce vatandaş yollarda mahsur kalmışken restoranda olduğu ortaya çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi. Türkiye'nin birçok bölgesinde görülen kar yağışları hafta sonu İstanbul'da da etkisini göstermeye başlamıştı.

Meteoroloji uzmanları yaptıkları her açıklamada İstanbul'a uyarılarda bulunurken, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da geçen gün yaptığı açıklamada vatandaşları 'ani bastıracak' olan kar yağışına karşı uyarmıştı!

İBB’nin kar rezaleti: İstanbul’da yoğun kar sonrası araçlar yolda kaldı! Vatandaşlar evine gidemedi

VATANDAŞLAR SAATLERCE YOLLARDA KALDI
İstanbullu vatandaşları uyaran İBB, ani kar yağışına kendisini yakalandı. Yapılan uyarılara ve vatandaşları kendilerinin uyarmasına rağmen kent genelinde alınmayan önlemler megakenti esir aldı.

İBB’nin kar rezaleti: İstanbul’da yoğun kar sonrası araçlar yolda kaldı! Vatandaşlar evine gidemedi

Geçtiğimiz günlerde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, akşam saatlerinde hızını arttırınca İstanbul'da adeta trafik durma noktasına geldi. Yer yer 30 santimetreyi bulan kar yüksekliği ile yollar karla kaplandı.

İBB’nin kar rezaleti: İstanbul’da yoğun kar sonrası araçlar yolda kaldı! Vatandaşlar evine gidemedi

İstanbul'un başlıca ulaşım yolu olan E-5 karayolu ise gidiş geliş olmak üzere trafiğe kapandı. Kilometrelerce kuyruk oluşan yolda, araçlar mahsur kalırken bazı vatandaşlar araçlarını yol kenarlarında bıraktı.

HALK GECEYİ SOKAKTA GEÇİRDİ
Evlerine gidemeyen vatandaşlar geceyi araçlarında geçirdi.

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