Son dakika... AK Parti MYK toplantısı sona erdi. Parti sözcüsü Ömer Çelik toplantıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.
Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle;
Bugün en kapsamlı değerlendirmelerden biri de, Ömer İleri başkanımızın gerçekleştirdiği sunum oldu. Metaverse kavramına kadar geniş çerçevede MYK'mız bu konuyu ele aldı. Dijitalin siyaseti diyoruz, dijital siyaset demiyoruz.
KRİPTO PARA
Dijitalle ilgili olarak bunu yakından takip etmemiz gerektiği gözüküyor. Geleneksel kurumlarla ilgili, mülkiyet tanımı ile ilgili yeni boyutların açıldığını, yeni tehditlerin güçlü şekilde ortaya çıktığını görüyoruz. Metaverse kavramının insan, toplum hayatına yönelik etkileri ortaya koyuldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde yakın zamanda bir forum düzenlenecek. Teknolojik, felsefi, ekonomik boyutları kapsamlı şekilde ele alınacak.
YENİ BİR DÜZENLEME
Kripto paralar gibi doğrudan insanların hayatını etkileyen konuların ele alınması gerekiyor. Getirileri kadar ortaya çıkan tehditler de sözkonusudur. Sayın Cumhurbaşkanımız hukuki altyapısının çalışılmasıyla ilgili de talimat vermiştir.
'Net Konuşalım'da çıkan veriler şunu gösteriyor; genç kardeşlerimiz uzay konusuna büyük ilgi duyuyor. AK Parti, görünen ve gmrünmeyen pek çok devrimi gerçekleştirmiştir. Dijital yollar ve altyapı, Türkiye'yi bu konuda önemli oyunculardan biri haline getirmiştir. 'Net Konuşalım' toplantıları bütün illerde yaygınlaşarak devam edecektir.